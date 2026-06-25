Vietnam y Camboya reafirman la defensa como pilar de sus relaciones bilaterales

Hanoi (VNA) – El teniente general Le Van Huong, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, sostuvo conversaciones con el general Sao Sokha, comandante de la Gendarmería y subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya.

En la cita (Fuente: qdnd.vn)

Durante el encuentro efectuado la víspera, Le Van Huong felicitó a Camboya por la exitosa organización de la ceremonia conmemorativa del 49.º aniversario del “Camino hacia el derrocamiento del régimen genocida de Pol Pot”, y destacó que esta actividad contribuye a que los pueblos de ambos países, especialmente las nuevas generaciones, comprendan mejor la tradición de solidaridad y apoyo mutuo entre los ejércitos y los pueblos de Vietnam y Camboya.

Al referirse a la reciente inauguración del Monumento de la Amistad Vietnam-Camboya en la provincia camboyana de Pursat, el oficial vietnamita afirmó que la obra posee un profundo significado histórico, al reflejar la unidad y la asistencia mutua entre los pueblos y ejércitos de ambos países en la lucha contra el enemigo común por la paz, la independencia y la libertad de cada nación.

Al valorar positivamente los resultados de la cooperación bilateral en materia de defensa, Le Van Huong señaló que, sobre la base del Plan de Cooperación 2026 entre ambos ministerios de Defensa, las dos partes han implementado de manera efectiva diversas actividades, entre ellas el mantenimiento de mecanismos de diálogo y consultas, la formación de personal, la gestión y protección fronteriza, los intercambios de amistad, la educación sobre los vínculos bilaterales, la búsqueda y repatriación de restos de mártires, así como la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.

Asimismo, reafirmó la disposición del Ministerio de Defensa de Vietnam a compartir experiencias en materia de formación militar, mediante el envío de delegaciones a Camboya o la recepción de delegaciones camboyanas para intercambios y visitas de estudio.

Por su parte, Sao Sokha elogió las relaciones entre Camboya y Vietnam y agradeció al Ministerio de Defensa vietnamita por enviar una delegación de alto nivel a la conmemoración del 49.º aniversario del mencionado acontecimiento histórico, contribuyendo al éxito del evento.

También expresó su reconocimiento al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor General y a las unidades del Ejército Popular de Vietnam por compartir experiencias que han contribuido a la reforma de la instrucción militar camboyana.

El general camboyano manifestó su deseo de que ambas partes continúen fortaleciendo la cooperación en defensa, consolidándola como uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre Camboya y Vietnam./.