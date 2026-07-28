Noticieros
Vietnam y Camboya impulsan cooperación parlamentaria como pilar de sus relaciones
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, dialogó hoy aquí con su homóloga de Camboya, Samdech Khuon Sudary, a propósito de la visita oficial de la delegación de alto nivel del Legislativo del país vecino, del 27 al 29 de julio.
Thanh Man destacó que la visita contribuye a fortalecer la confianza, la cooperación estrecha entre ambos parlamentos y profundizar las relaciones Vietnam-Camboya.
Asimismo, señaló que la visita permite implementar activamente los compromisos y acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de los dos Partidos y países durante la visita de Estado a Camboya, la copresidencia del encuentro entre el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Comité Central del Partido Popular de Camboya (CPP), así como la reunión de los líderes de los tres Partidos de Vietnam, Camboya y Laos presidida por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en febrero pasado.
Por su parte, Khuon Sudary expresó su agradecimiento por la solemne acogida brindada por el Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Vietnam, que refleja la cercanía y los estrechos vínculos entre los dirigentes de alto nivel y los pueblos de ambos países. Asimismo, transmitió los saludos del rey Norodom Sihamoni, del presidente del PPC, Hun Sen, y de otros dirigentes camboyanos a los líderes y al pueblo vietnamitas.
Valoró altamente los logros integrales de desarrollo alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, y manifestó su confianza en que Vietnam cumplirá con éxito sus dos objetivos centenarios y seguirá elevando su papel y posición en la región y en el mundo.
También subrayó que los éxitos y experiencias de Vietnam en la reforma económica y la simplificación del aparato estatal constituyen valiosas lecciones para el proceso de desarrollo de Camboya.
Khuon Sudary felicitó a Vietnam por la exitosa organización de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. En particular, felicitó a Tran Thanh Man por continuar desempeñando el cargo de presidente, lo que demuestra la confianza del Legislativo y del pueblo vietnamitas.
Los dos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre la situación del desarrollo socioeconómico de cada país y debatieron de manera sustantiva y efectiva medidas destinadas a impulsar la cooperación entre ambas naciones y sus respectivos parlamentos en el futuro.
Ambas partes reafirmaron que conceden gran importancia y otorgan máxima prioridad a las relaciones bilaterales, en las que la cooperación parlamentaria constituye un canal importante.
Acordaron seguir coordinando estrechamente la implementación efectiva de los compromisos y acuerdos alcanzados por los líderes de los dos Partidos y países; intensificar el intercambio de delegaciones y mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral; promover la conectividad de infraestructuras de transporte, pasos fronterizos, logística y cadenas de suministro; facilitar el comercio y la inversión, con el objetivo de elevar próximamente el valor del intercambio comercial bilateral a 20 mil millones de dólares.
Convinieron en acelerar la labor de demarcación y señalización fronteriza, y coordinar esfuerzos para garantizar una frontera de paz, estabilidad y desarrollo.
Ambas partes acordaron coordinar la organización exitosa de las actividades conmemorativas del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas Vietnam-Camboya en 2027, impulsar la divulgación y educación sobre la tradición de solidaridad y amistad entre ambos pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, y destacaron que este es un valor histórico que debe ser protegido y preservado por los ciudadanos de ambos países.
Asimismo, coincidieron en continuar concertando eficazmente las actividades de intercambio y compartir sus experiencias en ámbitos de interés común, especialmente en la construcción y perfeccionamiento de instituciones, sistemas jurídicos y la supervisión suprema.
Acordaron fortalecer la cooperación entre los comités especializados, los grupos parlamentarios de amistad, las diputadas y los de parlamentarios más jóvenes; reforzar la supervisión de la implementación de los acuerdos de cooperación entre los dos Gobiernos; y continuar apoyándose mutuamente en los foros parlamentarios multilaterales de los que ambos son miembros.
Thanh Man propuso que la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya siga prestando atención y creando condiciones favorables para que la comunidad de origen vietnamita en ese país pueda vivir de manera estable, garantizando sus derechos e intereses legítimos, contribuyendo así positivamente al desarrollo socioeconómico de Camboya y a las relaciones de amistad entre ambas naciones.
También pidió una estrecha coordinación en la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya.
Al abordar cuestiones regionales e internacionales, ambas partes acordaron continuar trabajando codo a codo para mantener la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región, consolidar la solidaridad, promover el papel central de la ASEAN y fortalecer la cooperación en los mecanismos subregionales del Mekong./.