Vietnam y Camboya fortalecen su cooperación en materia de defensa

Hanoi (VNA) – El teniente general Nguyen Ba Luc, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, ofreció recientemente una recepción en esta capital al teniente general Nim Balene, director del Departamento de Operaciones del Alto Mando de las Reales Fuerzas Armadas de Camboya.

En la cita efectuada la víspera, tras destacar la tradicional amistad y la sólida vecindad entre Vietnam y Camboya, Ba Luc enfatizó que Hanoi siempre concede gran importancia y máxima prioridad a la consolidación y el desarrollo de la buena vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la sostenibilidad a largo plazo con Phnom Penh.

Agradeció al Estado y el Ministerio de Defensa del país vecino por el envío de una delegación de alto nivel para asistir a las celebraciones del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam, incluyendo la participación de tropas camboyanas en el desfile militar.

Expresó su satisfacción por los fructíferos resultados de la cooperación en materia de defensa entre Vietnam y Camboya, que se ha mantenido como un pilar fundamental de las relaciones bilaterales.

Entre los aspectos más destacados se incluyen intercambios de delegaciones a todos los niveles, en particular las visitas de alto nivel; el mecanismo de Diálogo sobre Política de Defensa; la gestión y protección de fronteras terrestres y marítimas; la búsqueda y repatriación de los restos de los soldados vietnamitas caídos; así como la coordinación y el apoyo en foros multilaterales.

El anfitrión valoró la estrecha cooperación entre los dos departamentos de Operaciones, en particular en el intercambio de experiencias profesionales, la coordinación de investigaciones, la evaluación y la previsión de la situación, y el asesoramiento a sus respectivas carteras de Defensa sobre directrices y soluciones estratégicas.

Sugirió que ambas partes continúen el intercambio de información y la coordinación para brindar asesoramiento oportuno a sus líderes, a la vez que implementan eficazmente el plan de cooperación 2025 entre ambos Ministerios de Defensa.

Afirmó que el liderazgo del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam siempre apoya y facilita una mayor cooperación entre los dos departamentos, lo que contribuye a profundizar aún más los lazos bilaterales en materia de defensa.

Por su parte, Nim Balene informó sobre los resultados de las conversaciones entre ambos departamentos de Operaciones. Señaló que las dos partes han mantenido intercambios de información sobre actividades delictivas y han compartido experiencias profesionales para garantizar la seguridad y el orden en la frontera común.

De cara al futuro, ambos países seguirán promoviendo la búsqueda y repatriación de los mártires vietnamitas caídos en Camboya, además de realizar patrullas conjuntas para mantener una frontera de paz, cooperación y desarrollo./.