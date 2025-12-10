Vietnam y Camboya fortalecen cooperación integral

Phnom Penh (VNA) – Vietnam y Camboya se comprometieron a impulsar la cooperación integral en múltiples campos, con énfasis en la economía, infraestructura y conectividad fronteriza, durante la 21ª reunión del Comité mixto para la cooperación económica, cultural, científica y técnica, celebrada hoy en la provincia camboyana de Siem Reap.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, y el miembro del Comité Permanente del Partido Popular de Camboya (PPC), viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Prak Sokhonn. (Foto: VNA)





El encuentro fue copresidido por el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, y el miembro del Comité Permanente del Partido Popular de Camboya (PPC), viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Prak Sokhonn.



Ambas partes evaluaron positivamente los avances en la cooperación bilateral en los ámbitos político-diplomático, de defensa-seguridad, económico-comercial, cultural, turístico, educativo y de transporte. Se destacó la exitosa organización de la cumbre de alto nivel entre los dos partidos en febrero de 2025, así como los frecuentes intercambios de dirigentes y los mecanismos de cooperación que han arrojado resultados sustanciales, como el diálogo de políticas de defensa y ejercicios de búsqueda y rescate.



Prak Sokhonn felicitó a Vietnam por sus importantes logros y su creciente estatus internacional bajo el liderazgo del PCV. Enfatizó que la amistad especial entre Camboya y Vietnam es un patrimonio invaluable arraigado en la historia de ambas naciones, y que los logros de cada país son fruto del cultivo de esta relación tradicional y del apoyo mutuo.



Por su parte, Hoai Trung expresó su satisfacción por el sólido desarrollo de Camboya y confió en que, bajo el liderazgo del PPC presidido por Samdech Techo Hun Sen, el país superará los desafíos y alcanzará sus objetivos de convertirse en una nación de ingreso mediano alto para 2030 y de ingreso alto para 2050. Reafirmó que Vietnam otorga alta prioridad a sus relaciones de amistad y cooperación tradicional con Camboya.



Un hito destacado fue la reciente inauguración del par de puertos internacionales Tan Nam - Meun Chey el 8 de diciembre, presenciada por los primeros ministros de ambos países, lo que facilitará la conectividad, el transporte, el flujo de mercancías y los intercambios personales. El comercio bilateral alcanzó los 10,4 mil millones de dólares en los primeros once meses de 2025.

Para implementar los acuerdos y consolidar aún más la relación bilateral, las partes convinieron en mantener e intensificar los intercambios de alto nivel, promover la divulgación sobre el valor histórico de sus lazos y adherirse al principio de no permitir que fuerzas hostiles utilicen el territorio de un país para perjudicar al otro. También acordaron una estrecha coordinación en la gestión fronteriza y la prevención del crimen transnacional.



Las prioridades acordadas incluyen impulsar el desarrollo y la conectividad de infraestructuras, modernizar procedimientos para facilitar la inversión empresarial, fortalecer los vínculos de transporte y comercio, promover la cooperación en turismo y educación, y coordinar estrechamente en la gestión sostenible de los recursos hídricos y en foros multilaterales como las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Al concluir la reunión, Le Hoai Trung y Prak Sokhonn firmaron el acta de acuerdo y pactaron celebrar la 22ª sesión del Comité mixto en Vietnam en 2026.



Previamente, el ministro vietnamita se reunió con el viceprimer ministro camboyano Neth Savoeun, quien elogió los logros de desarrollo de Vietnam y transmitió saludos de los dirigentes camboyanos.



Hoai Trung, por su parte, subrayó el deseo de elevar la cooperación bilateral a nuevas alturas, con avances en economía y conectividad de transporte. También agradeció al gobierno de Camboya por crear condiciones favorables para la comunidad de origen vietnamita en el país.



Sobre la reciente tensión entre Tailandia y Camboya, Hoai Trung afirmó que Vietnam sigue de cerca la situación e insta a ambas partes a ejercer moderación, dialogar, respetar los intereses legítimos de cada uno y adherirse a los acuerdos de paz. Vietnam apoya la resolución pacífica de disputas para la estabilidad a largo plazo, por el beneficio de los pueblos de la ASEAN y la paz regional./.