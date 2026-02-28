Vietnam y Camboya consolidan su amistad tradicional y cooperación integral

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, en reunión con el viceprimer ministro primero de Camboya, Neth Savoeun. Foto: Hoang Minh - VNA

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, realizó una visita de trabajo a Camboya, durante la cual sostuvo un encuentro de cortesía con el viceprimer ministro primero del país anfitrión, Neth Savoeun.



En la reunión, efectuada este viernes en Phnom Penh, el viceministro Nguyen Minh Vu destacó el significado estratégico de la reciente visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a Camboya el 6 de febrero, en la cual copresidió el encuentro de alto nivel entre el Buró Político del PCV y el Comité Permanente del Partido Popular de Camboya (PPC). Este hito ha fortalecido la confianza política y profundizado las relaciones de vecindad amistosa tradicional y cooperación integral entre ambos partidos, estados y pueblos.



Nguyen Minh Vu subrayó que el envío de una delegación de trabajo a Camboya inmediatamente después de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita refleja la alta determinación política de Vietnam, así como su espíritu proactivo y responsable en la implementación de los acuerdos y entendimientos comunes alcanzados al más alto nivel. Esta visita busca materializar los compromisos políticos en resultados de cooperación concretos que beneficien a los pueblos de ambas naciones, consolidando la confianza política y generando nuevos impulsos para el desarrollo estable y sostenible de las relaciones bilaterales.



El funcionario felicitó a Camboya por los importantes e integrales logros alcanzados por su gobierno y pueblo, expresando su confianza en que, bajo la dirección del gobierno real encabezado por el primer ministro Hun Manet y con las valiosas contribuciones del viceprimer ministro Neth Savoeun, Camboya continuará su fuerte desarrollo hacia la prosperidad, alcanzando los objetivos de convertirse en un país de ingresos medios altos en 2030 y de ingresos altos en 2050, mejorando la calidad de vida de su población y elevando su posición regional y global.



Por su parte, el viceprimer ministro Neth Savoeun felicitó a Vietnam por el exitoso XIV Congreso Nacional del PCV, elogiando los enormes logros alcanzados por el Partido, Estado y pueblo vietnamitas bajo el sabio liderazgo del secretario general To Lam.



Neth Savoeun manifestó su confianza en que, bajo la dirección estratégica del PCV, el país implementará exitosamente la Resolución del XIV Congreso partidista nacional, logrando un crecimiento económico de dos dígitos y cumpliendo los objetivos de convertirse en un país en desarrollo con industria moderna y renta media alta para 2030, y posteriormente en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.



El viceprimer ministro Neth Savoeun reafirmó que Camboya concede gran importancia y prioridad al desarrollo de relaciones amistosas y de cooperación integral con Vietnam.



Asimismo, enfatizó el deseo de ambas partes de continuar coordinándose estrechamente para garantizar la implementación sincronizada y efectiva de las orientaciones estratégicas y los acuerdos de alto nivel, concretando los contenidos consensuados por los dirigentes de ambos países para impulsar unas relaciones bilaterales estables y sostenibles que reporten beneficios prácticos a sus pueblos.



Neth Savoeun también acogió con satisfacción la aceleración del proceso de elaboración, negociación y firma del Acuerdo sobre gestión de pasos fronterizos terrestres, así como la preparación del Acuerdo sobre la de gestión fronteriza terrestre, que sustituirá al Acuerdo de 1983 en un futuro próximo./.