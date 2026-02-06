Vietnam y Camboya ante nueva etapa de cooperación integral y profunda

Hanoi (VNA) - Las relaciones entre Vietnam y Camboya, dos países vecinos en la península de Indochina y la cuenca baja del Mekong, han entrado en una nueva etapa de cooperación profunda y pragmática. Este avance se ve reforzado por la visita de Estado a Camboya del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, la cual se espera sea un hito en el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Vietnam es actualmente el tercer mayor socio comercial de Camboya a nivel mundial. (Foto: VNA)

El sólido crecimiento del comercio y la inversión, pilares fundamentales de esta relación, refleja el compromiso mutuo de ambos países por impulsar el desarrollo socioeconómico y la integración regional.

El intercambio comercial bilateral ha mostrado un notable dinamismo, consolidándose como uno de los ejes centrales de la cooperación, incluso frente a las fluctuaciones de la economía global. Vietnam es actualmente el tercer mayor socio comercial de Camboya a nivel mundial, solo detrás de China y Estados Unidos, y su principal socio dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Por su parte, Camboya ocupa el quinto lugar entre los socios comerciales de Vietnam en el bloque.

Según el Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en 2025, el volumen comercial bilateral alcanzó los 11,3 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 12% interanual. Las exportaciones vietnamitas a Camboya sumaron 5,67 mil millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país vecino ascendieron a 5,66 mil millones, con un crecimiento robusto del 18,4%.

Esta relación se caracteriza por una alta complementariedad. Camboya suministra a Vietnam materias primas como anacardos, caucho, yuca, madera y productos agrícolas, mientras que Vietnam exporta a Camboya bienes de consumo esenciales, productos textiles, hierro y acero, materiales para confección, fertilizantes, maquinaria y plásticos.

Para fomentar aún más este intercambio, los ministerios de Comercio de ambos países firmaron en abril de 2025 un Acuerdo de Promoción Comercial para el período 2025-2026. Este acuerdo ofrece preferencias arancelarias especiales, superiores a las del Acuerdo de Comercio de Mercancías de la ASEAN (ATIGA), con el objetivo común de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares. Durante el año pasado, se organizaron más de 15 actividades de promoción, incluidas misiones comerciales, foros de conexión empresarial y una destacada feria de productos vietnamitas en Phnom Penh.

En el ámbito de la inversión, Vietnam mantiene 229 proyectos activos en el territorio camboyano, con un capital registrado total de 2,94 mil millones de dólares, lo que convierte a Camboya en el segundo destino de inversión exterior para Vietnam. Estas inversiones abarcan sectores clave de la economía y operan con estabilidad, contribuyendo significativamente al crecimiento económico de Camboya.

El consejero comercial de Vietnam en Camboya, Do Viet Phuong, destacó la evolución positiva del comercio, que pasó de aproximadamente 1,8 mil millones de dólares en 2010 a superar los 10 mil millones en 2021.

La comunidad empresarial vietnamita ha demostrado flexibilidad, dinamismo y un compromiso a largo plazo. Su presencia estable ha permitido ofrecer productos y servicios de calidad a precios competitivos, ganándose la confianza de los consumidores y socios camboyanos, y creando una base sólida para la próxima fase de desarrollo, señaló.

Los analistas subrayan varias ventajas clave para la penetración de los productos vietnamitas en el mercado camboyano: similitudes culturales y de hábitos de consumo, proximidad geográfica que reduce costos logísticos, la preferencia del consumidor camboyano por productos familiares y de calidad estable, y el marco favorable proporcionado por el ATIGA. Además, la competitividad en costos de producción y la creciente calidad de los productos vietnamitas, que cumplen con estándares internacionales, juegan un papel crucial.

Para aprovechar plenamente este potencial, las autoridades comerciales de ambos países resaltan la importancia de implementar eficazmente los acuerdos existentes, simplificar los procedimientos administrativos y eliminar los cuellos de botella en el comercio fronterizo, especialmente en lo que respecta a trámites aduaneros y tasas portuarias.

También se prioriza la mejora y conexión de la infraestructura fronteriza, incluidos puertos, almacenes y centros logísticos, así como la facilitación del transporte transfronterizo de mercancías. La cooperación en la lucha contra el contrabando y el fraude comercial a lo largo de la frontera común es otro aspecto fundamental para garantizar un intercambio fluido y ordenado.

La visita del secretario general del PCV, To Lam, llega en un momento clave para consolidar estos logros económicos y trazar una hoja de ruta hacia una cooperación más profunda y próspera, aprovechando la sólida base política y la dinámica complementariedad económica entre los dos países vecinos./.