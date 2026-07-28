Vietnam y Camboya acuerdan fortalecer la conectividad entre sus economías

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe a la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy a la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, quien realiza una visita oficial al país, durante un encuentro en el que ambas partes reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral y fortalecer la conectividad entre las dos economías.



El jefe de Gobierno vietnamita destacó que este viaje contribuirá a reforzar la confianza política, ampliar la cooperación entre los dos Partidos, los dos Estados y sus pueblos, e impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales.



Asimismo, felicitó a Camboya por sus logros de desarrollo y expresó su confianza en que el país continuará avanzando hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad bajo el liderazgo del Partido Popular de Camboya (CPP), el Gobierno y el Parlamento.



Por su parte, Khuon Sudary manifestó su satisfacción por realizar su segunda visita oficial a Vietnam y agradeció la cálida acogida brindada por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas. También transmitió los saludos del primer ministro Hun Manet y de otros altos dirigentes camboyanos a las autoridades vietnamitas.

Panorama del encuentro. Foto: Duong Giang - VNA

La presidenta de la Asamblea Nacional felicitó a Vietnam por sus sobresalientes logros socioeconómicos, que calificó como una valiosa referencia para el desarrollo de Camboya, y destacó que los encuentros entre los primeros ministros de ambos países, incluida la reciente visita oficial de Hun Manet a Vietnam, han contribuido a profundizar las relaciones bilaterales.



En sus conversaciones, los dos dirigentes coincidieron en que la relación de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y desarrollo sostenible sigue siendo una prioridad para ambos países.



Asimismo, destacaron los avances alcanzados en los últimos años, impulsados por el fortalecimiento de la confianza política a través de los intercambios de alto nivel y de los mecanismos de cooperación bilateral.



En ese contexto, acordaron acelerar la implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por los máximos líderes de ambos países, mantener contactos regulares al más alto nivel y profundizar la cooperación en materia de defensa y seguridad.



También reafirmaron la importancia de intensificar la coordinación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, continuar las labores de demarcación y colocación de hitos fronterizos para consolidar una frontera de paz, amistad y desarrollo, y seguir creando condiciones favorables para que la comunidad de origen vietnamita residente en Camboya pueda vivir y trabajar de manera estable.



En el ámbito económico, Vietnam y Camboya acordaron impulsar la interconexión de sus economías, con especial énfasis en el transporte, la infraestructura, las telecomunicaciones y el sector financiero-bancario.

Además, se comprometieron a perfeccionar nuevos mecanismos de cooperación, promover la conexión entre las autopistas Ciudad Ho Chi Minh–Moc Bai y Bavet–Phnom Penh, y acelerar la revisión y firma de acuerdos destinados a facilitar el comercio y la gestión fronteriza.



Ambas partes también coincidieron en coordinar las actividades conmemorativas por el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, que se celebrará en 2027, con el propósito de fortalecer entre las nuevas generaciones el legado de solidaridad y amistad que une a ambos pueblos.



Ambos dirigentes visitan una exposición fotográfica sobre las relaciones entre Vietnam y Camboya organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias. Foto: Duong Giang - VNA



En respuesta a la propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya de ampliar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, el primer ministro Le Minh Hung reafirmó la disposición de Vietnam a estrechar la colaboración en estos ámbitos y expresó su apoyo a que las empresas vietnamitas amplíen sus inversiones en el país vecino.



En cuanto a la situación regional e internacional, los dos dirigentes acordaron seguir coordinándose y respaldándose mutuamente en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong.



Asimismo, reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la unidad y el papel central de la ASEAN, así como con la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional, con el objetivo de contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región./.