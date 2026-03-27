Vietnam y BM impulsan cooperación en recursos hídricos y agricultura

Gracias a la financiación de la AOD y los préstamos de inversión preferenciales, muchos proyectos de irrigación han impulsado eficazmente la producción agrícola en el sur de la provincia de Khanh Hoa. Foto: VNA

El viceprimer ministro Tran Hong Ha recibió hoy en Hanoi a Mariam J. Sherman, directora de la división del Banco Mundial (BM) para Vietnam, con el fin de promover iniciativas de cooperación relacionadas con los recursos hídricos, la agricultura y el medio ambiente.



Durante el encuentro, el subjefe de Gobierno valoró el papel del BM como socio líder en el desarrollo, que ha apoyado eficazmente a Vietnam en áreas como infraestructura, construcción institucional, capacitación de recursos humanos y desarrollo sostenible.



En los sectores de agricultura y protección ambiental, los proyectos del BM han brindado un apoyo práctico a los sistemas de riego, la gestión de recursos hídricos y el suministro de agua, especialmente en las zonas rurales y el Delta del Mekong, argumentó.



Evaluó que los programas y proyectos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), préstamos preferenciales y asistencia técnica respaldados por el BM desempeñan un papel fundamental para garantizar la seguridad hídrica y alimentaria, el desarrollo agrícola, la mejora de los medios de vida de la población y el fortalecimiento de la resiliencia ante el cambio climático.



El subtitular afirmó que Vietnam apoya las iniciativas hídricas del BM, tales como: "Agua para el Futuro" (Water for the Future) y el Pacto Nacional del Agua (Country Water Compact). Asimismo, consideró que estas iniciativas se alinean con las necesidades prácticas del país, enfatizando que Vietnam presta especial atención a garantizar la seguridad hídrica transfronteriza, especialmente en las cuencas de los ríos del Mekong y Rojo.



Hong Ha solicitó al BM intensificar el apoyo, tanto en diseño técnico como finanzas, para la gestión integrada de cuencas fluviales y soluciones de control hídrico en Vietnam. Respecto al proyecto de "Un millón de hectáreas de arroz de bajas emisiones en el Delta del Mekong", comentó que el Gobierno vietnamita designó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente como organismo rector, con recursos provenientes del BM y del presupuesto central.



Al intercambiar visiones sobre la orientación de la cooperación, indicó que el sector privado tiene una prioridad creciente en el acceso a recursos de desarrollo, y subrayó la necesidad de mecanismos que garanticen condiciones adecuadas para la participación de empresas privadas en grandes proyectos, especialmente en el sector hídrico.



El Gobierno vietnamita está impulsando el perfeccionamiento de mecanismos relacionados con el acceso al crédito y préstamos, dijo, y solicitó al BM revisar y ajustar conjuntamente las políticas que aún presentan obstáculos. Vietnam también necesita mejorar su capacidad de planificación para la adaptación al cambio climático, pasando de una mentalidad de "prevención de desastres naturales" a una planificación de riego multipropósito.



El vicepremier apuntó la necesidad de un enfoque integrado en la planificación, tomando la cuenca del río Rojo como base, al tiempo que mencionó el desafío de la gestión de embalses interconectados y la exigencia de una estrecha coordinación entre los organismos para identificar proyectos prioritarios, con el fin de implementar eficazmente los programas de cooperación con el BM.



Por su parte, Mariam J. Sherman valoró positivamente el consenso y el firme compromiso de Vietnam con las iniciativas de cooperación del BM. Informó que el organismo puede proporcionar un paquete de apoyo integral, que incluye pericia técnica, financiamiento y experiencia internacional, para ayudar a Vietnam a ejecutar con éxito las iniciativas en seguridad hídrica, agricultura y medio ambiente.



Asimismo, el BM está promoviendo un enfoque orientado a fortalecer la movilización de recursos del sector privado para cumplir con los objetivos de desarrollo en el futuro próximo, recalcó./.