Vietnam y Bielorrusia impulsan colaboración en ciencia y tecnología

Minsk (VNA)- El profesor y académico Chau Van Minh, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VAST), y Vladimir Karanik, presidente del Presídium de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia (NASB), presidieron conjuntamente un seminario para explorar las vías para promover la cooperación bilateral en ciencia y tecnología en una nueva etapa.



Panorama del evento. Fuente: VNA



El evento tuvo lugar con motivo de la asistencia de Van Minh a la 38.ª reunión del Consejo de la Asociación Internacional de Academias de Ciencias (IAAS), celebrada en Bielorrusia el 17 de septiembre.



Impresionado por los logros de desarrollo de Vietnam, Karanik enfatizó que este progreso requiere una sólida base científica y tecnológica para seguir avanzando.



Expresó su confianza en que ambas academias continuarán consolidando su exitosa colaboración en investigación básica y se expandirán a la investigación y el desarrollo tecnológico, una tarea que el Primer Ministro bielorruso ha asignado a la NASB.



Van Minh repasó los más de 50 años de cooperación científica entre Vietnam y Bielorrusia, en particular desde el acuerdo de 2007 con la Fundación Bielorrusa para la Investigación Fundamental. Se han implementado más de 100 proyectos de colaboración, la mayoría de los cuales se realizaron directamente entre el VAST y la NASB, logrando una alta eficacia con un promedio de 1,5 publicaciones internacionales por proyecto.



Además de campos tradicionales como la ciencia de los materiales, los semiconductores, el láser, la óptica, la conservación de la biodiversidad y el tratamiento del agua, ambas partes acordaron expandirse a nuevas áreas como la tecnología espacial y la observación de la Tierra, la ciencia biomédica y la medicina nuclear, y los drones.



El VAST reconoce que la NASB posee numerosas tecnologías con un alto potencial de transferencia, por lo que puede actuar como puente para acercar las tecnologías del NASB y, en general, las innovaciones de Bielorrusia a las empresas y localidades vietnamitas.

El vicepresidente de VAST, profesor y académico Le Truong Giang, propuso que la Fundación para la Investigación Fundamental brinde apoyo y comparta su experiencia en la gestión de fondos, así como en la financiación de grupos de investigación internacionales, laboratorios internacionales, investigaciones interdisciplinarias y estudios con alto potencial de aplicación.



Para sentar las bases legales de la cooperación, el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico de VAST ha firmado tres acuerdos de cooperación: uno con la NASB para el desarrollo de equipos conjuntos de investigación, otro con la Fundación Bielorrusa para la Investigación Fundamental para el intercambio de experiencia en gestión de fondos y financiación de actividades conjuntas, y otro con el Centro de Investigación y Producción de Sistemas No Tripulados Multifuncionales de la NASB.



En esta ocasión, la delegación de VAST también visitó y colaboró con el Centro de Investigación y Producción de Sistemas No Tripulados Multifuncionales de la NASB para abordar la investigación y el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados. También se reunieron con el Instituto de Física Aplicada de la NASB para explorar la cooperación en el campo de los semiconductores./.