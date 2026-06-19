Vietnam y Banco Mundial cooperan en seguridad hídrica y desarrollo sostenible

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung recibió hoy aquí a Saroj Kumar Jha, director global del Departamento de Agua del Grupo Banco Mundial (BM), y a Mariam Sherman, directora del Banco Mundial para Vietnam, Camboya y Laos, para debatir la cooperación en materia de seguridad hídrica, resiliencia climática y desarrollo sostenible.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung recibe a Mariam Sherman, directora del Banco Mundial para Vietnam, Camboya y Laos. (Foto: VNA)



Quoc Dung valoró altamente el papel del Banco Mundial como uno de los principales socios para el desarrollo de Vietnam durante las últimas tres décadas. Destacó que el apoyo de la institución ha contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico del país en ámbitos que abarcan desde la construcción de infraestructuras y la reforma institucional hasta el desarrollo de recursos humanos, el crecimiento verde y el desarrollo sostenible.



En particular, señaló que los programas y proyectos respaldados por el Banco Mundial en los sectores de la agricultura y la protección ambiental han contribuido a mejorar la gestión de los recursos hídricos, reforzar la seguridad alimentaria, elevar los medios de vida de la población y aumentar la capacidad de resiliencia y adaptación frente a los crecientes impactos del cambio climático.



El viceprimer ministro subrayó que Vietnam se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático, especialmente en el delta del Mekong y las principales cuencas fluviales. Por ello, garantizar la seguridad hídrica no solo constituye una prioridad urgente a corto plazo, sino también una tarea estratégica de largo alcance, esencial para la seguridad alimentaria, la estabilidad social, el crecimiento económico y el bienestar de la población.



Al dar la bienvenida a la iniciativa del Banco Mundial “Agua para el Futuro” (Water for the Future), afirmó el firme respaldo del Gobierno vietnamita al programa y su disposición a colaborar estrechamente con la institución durante su implementación en el país.

Expresó además su confianza en que esta iniciativa se convierta en un marco de cooperación a largo plazo entre ambas partes en materia de seguridad hídrica, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la resiliencia climática.



Asimismo, instó al Banco Mundial a continuar proporcionando asistencia técnica, asesoramiento en políticas públicas, experiencias internacionales y modelos eficaces de gobernanza para la gestión de los recursos hídricos.



Al mismo tiempo, Vietnam espera recibir apoyo para acceder a financiamiento concesional, en particular recursos del Banco Mundial, destinados a programas de investigación y proyectos de inversión relacionados con la seguridad hídrica, la seguridad de presas y embalses, y la adaptación al cambio climático.



Por su parte, Jha indicó que el Banco Mundial trabaja estrechamente con las autoridades vietnamitas, especialmente con el Ministerio de Finanzas y otras entidades competentes, en la elaboración de un nuevo Marco de Asociación con el País para los próximos cinco años.

Señaló que las prioridades de Vietnam en materia de seguridad hídrica, respuesta al cambio climático y desarrollo sostenible coinciden plenamente con la agenda futura de cooperación de la institución.



Según el funcionario, la iniciativa “Agua para el Futuro” y los programas de seguridad hídrica constituirán algunos de los pilares fundamentales de la colaboración entre el Banco Mundial y Vietnam. Además de los recursos financieros, la entidad aspira a aportar conocimientos, experiencia internacional, asistencia técnica y servicios de asesoría de alta calidad para ayudar al país a afrontar los nuevos desafíos del desarrollo.



Al valorar el papel pionero de Vietnam al incorporarse a la iniciativa desde sus etapas iniciales, afirmó que ello proporciona una base sólida para ampliar la cooperación bilateral y elaborar planes de acción concretos acordes con las prioridades de desarrollo del país.



También destacó los numerosos programas que el Banco Mundial desarrolla actualmente en el delta del Mekong, centrados en cuestiones urgentes como la adaptación a la intrusión salina, la protección de los medios de vida de la población y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Estas acciones reflejan el deseo de la institución de colaborar estrechamente con las autoridades vietnamitas para acelerar la ejecución de proyectos que se encuentran prácticamente listos para su implementación, generando así un nuevo impulso para el desarrollo sostenible de la región.



Además, el Banco Mundial está dispuesto a acompañar a Vietnam en la evaluación y movilización de financiamiento climático y otras fuentes internacionales de recursos para apoyar la adaptación al cambio climático, garantizar la seguridad hídrica y promover el desarrollo verde, añadió el director global del Departamento de Agua.



Por su parte, Sherman reafirmó que Vietnam sigue siendo uno de los socios prioritarios del Banco Mundial en la región. La institución, señaló, está preparada para continuar apoyando al país en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en los ámbitos de la adaptación al cambio climático y la gestión de los recursos hídricos./.