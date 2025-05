Vietnam y Azerbaiyán firman diversos documentos de cooperación

Bakú (VNA)- Tras sus conversaciones, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, presenciaron el 7 de mayo la ceremonia de entrega de varios documentos de cooperación entre los dos países y ofrecieron declaraciones a la prensa.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en la conferencia de prensa conjunta. (Fuente: VNA)

Ambas partes firmaron acuerdos de cooperación en diversos campos como energía, defensa, justicia y cultura.



En declaraciones a la prensa, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, señaló que durante las conversaciones, ambas partes discutieron una serie de temas importantes, y los documentos firmados demostraron avances significativos hacia el futuro.



Dijo que ambas partes acordaron ampliar la cooperación no solo en comercio, sino también en inversión mutua; así como organizar pronto una reunión del Comité Intergubernamental para fortalecer los acuerdos de cooperación entre los dos países.



Expresó su convicción de que a pesar de la distancia geográfica, el fortalecimiento de la cooperación en áreas en las que ambos países tienen fortalezas mutuas traerá grandes beneficios, tales como el desarrollo de energías renovables y la industria de defensa.



También subrayó que esta es la primera visita del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam a Azerbaiyán desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1992, lo que refleja la importancia y el compromiso de Vietnam para impulsar aún más la cooperación con Azerbaiyán en todos los campos.

Por su parte, To Lam informó que ambas partes acordaron adoptar una Declaración Conjunta sobre el establecimiento de una asociación estratégica, creando una base sólida para profundizar aún más las relaciones bilaterales.



Según el Secretario General, las dos partes estuvieron de acuerdo con cinco grupos de soluciones principales para desarrollar los nexos bilaterales, que incluye: fortalecer los encuentros y los intercambios de delegaciones de todos los niveles; promover la cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido gobernante "Nuevo Azerbaiyán", así como con otros partidos políticos importantes en Azerbaiyán; implementar eficazmente los acuerdos y documentos firmados; coordinar la implementación efectiva de los mecanismos de cooperación existentes y estudiar la creación de nuevos mecanismos de cooperación.



Además, se acordó impulsar la cooperación económica y comercial sustantiva y integral mediante el fortalecimiento de la eficiencia del Comit Intergubernamental para la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica, intensificando la promoción del comercio, la inversión y la conexión empresarial entre los dos países; concentrándose en el desarrollo de la cooperación en los sectores de energía y petróleo, y explorando potenciales áreas de cooperación en transporte ferroviario, marítimo, agricultura y la industria de procesamiento y manufactura.



En el campo de defensa y seguridad, ambas partes afirmaron fortalecer la cooperación mediante el intercambio de delegaciones, fortalecer el intercambio de experiencias y la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional, el crimen cibernético y el narcotráfico.



Además, abogaron por ampliar la cooperación en las áreas de cultura, deportes, turismo, educación, formación, intercambios entre pueblos y cooperación descentralizada.



Las dos partes se comprometieron a promover la cooperación para abordar los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales y apoyarse mutuamente en foros multilaterales.



Ambas partes subrayaron su apoyo al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad, la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, y a la solución pacífica de las controversias por medios pacíficos, sin el uso o la amenaza de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



El secretario general To Lam expresó su convicción de que la asociación estratégica entre Vietnam y Azerbaiyán se desarrollará fuertemente, beneficiando a los pueblos de ambos países y promoviendo la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad común en la región y el mundo./.