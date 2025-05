Vietnam y Azerbaiyán acuerdan impulsar cooperación en diversas áreas

Bakú (VNA)- Durante su visita a Azerbaiyán, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, mantuvo el 7 de mayo una reunión con el presidente Ilham Aliyev, en la cual ambos acordaron medidas destinadas a impulsar la cooperación en diversos campos.



En la reunión (Fuente: VNA)

En las conversaciones, el presidente Aliyev expresó su calurosa bienvenida al secretario general To Lam y a la delegación vietnamita, destacando que esta visita impulsará significativamente la cooperación bilateral en todos los campos.



El Presidente también compartió sus impresiones positivas de Vietnam durante su visita en 2014 y felicitó al país por sus destacados logros en el desarrollo socioeconómico.



Por su parte, To Lam, al valorar el progreso de Azerbaiyán, reafirmó que Vietnam considera a este país un socio clave en la región y expresó su deseo de profundizar aún más la cooperación en el futuro.



También agradeció a Azerbaiyán por su apoyo a Vietnam en su lucha pasada por la liberación nacional y la empresa actual de construcción y desarrollo del país.

Ambas partes destacaron los logros alcanzados tras más de 30 años de relaciones diplomáticas y coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación en ámbitos potenciales como energía, defensa y seguridad, comercio, inversión y educación.



To Lam propuso cinco grupos de medidas para impulsar una cooperación más sustantiva e integral, incluyendo fortalecer el papel del Comité Intergubernamental para la cooperación económica, comercial y científica y tecnológica, implementando así soluciones para fortalecer la cooperación en nuevas áreas como las industrias de procesamiento, la maquinaria y los productos químicos.



También sugirió intensificar la colaboración en energía, petróleo y gas, el intercambio de información para buscar oportunidades de inversión, y la capacitación de recursos humanos, así como explorar el potencial de cooperación en los sectores de energías limpias y renovables.



Destacó la necesidad de que las empresas de ambos países fortalezcan el intercambio de información y la conectividad, e incrementen las inversiones en sus respectivos mercados, en particular en el sector agrícola.



El Presidente Aliyev aseguró que dará instrucciones precisas para reforzar la cooperación integral, especialmente en economía, comercio e inversión.



Gracias a sus ventajas geográficas, Azerbaiyán espera cooperar con Vietnam en logística, puertos marítimos, ferrocarriles, aviación y energía renovable, dijo.



Expresó el deseo de atraer empresas vietnamitas a Azerbaiyán, comprometiéndose a facilitar su operación e inversión.



Ambos líderes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles e implementar eficazmente el acuerdo de cooperación entre sus partidos.



Discutieron medidas y direcciones importantes para promover las relaciones bilaterales en los campos de economía, comercio, energía, defensa, seguridad, educación, cultura e intercambio entre pueblos.



Ambos subrayaron la importancia histórica de la adopción de la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de una Asociación Estratégica, que sentará una base firme para el desarrollo futuro de las relaciones.



En temas internacionales y regionales, coincidieron en reforzar la coordinación en foros multilaterales, como las Naciones Unidas y el Movimiento de Países No Alineados.



Vietnam se comprometió a ser un puente entre Azerbaiyán y el Sudeste Asiático, mientras Azerbaiyán haría lo mismo entre Vietnam y Asia Central.



Ambas partes reafirmaron la importancia de resolver disputas pacíficamente, conforme al derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Tras las conversaciones, ambos líderes presenciaron la firma de documentos de cooperación y la Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica entre Vietnam y Azerbaiyán./.