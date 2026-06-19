Vietnam y Austria refuerzan su cooperación en extinción de incendios y respuesta ante desastres

Hanoi (VNA) - Vietnam y Austria buscan ampliar su cooperación en extinción de incendios, operaciones de rescate y respuesta ante desastres, basándose en décadas de exitosa colaboración en seguridad ciudadana y gestión de emergencias.

El embajador Vu Le Thai Hoang y Nguyen Do Tung Cuong, vicepresidente permanente de la Asociación de Amistad Vietnam-Austria, intercambian opiniones con líderes del Grupo Rosenbauer sobre áreas de cooperación bilateral. (Fuente: VNA)

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, y el vicepresidente permanente de la Asociación de Amistad Vietnam-Austria, Nguyen Do Tung Cuong, realizaron una visita de trabajo al Grupo Rosenbauer, líder mundial en la fabricación de vehículos, equipos y tecnologías de respuesta ante emergencias contra incendios, en Alta Austria, el 17 de junio.

La delegación fue recibida por Robert Ottel, presidente del Grupo Rosenbauer, y Herbert Poellinger, vicepresidente a cargo de la región Asia-Pacífico.

Según los representantes de la compañía, Rosenbauer tiene presencia en más de 100 países a lo largo de sus 160 años de historia y es un socio de confianza para los servicios de bomberos profesionales en todo el mundo.

El grupo austriaco inició su cooperación con Vietnam en 1988 mediante programas de suministro de vehículos y equipos especializados, transferencia de tecnología y apoyo al fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos de bomberos y rescate.

Estos programas de cooperación han contribuido a la modernización de las capacidades de extinción de incendios y rescate de Vietnam, ayudando a mejorar la respuesta ante incendios, desastres naturales y otras emergencias. La asociación también se ha convertido en un ejemplo destacado de la cooperación entre Vietnam y Austria en materia de seguridad pública y en la resolución de desafíos de seguridad no tradicionales.

Aprovechando los logros alcanzados hasta la fecha, ejecutivos de Rosenbauer, representantes de la Embajada de Vietnam en Austria y de la Asociación de Amistad Vietnam-Austria debatieron futuras líneas de cooperación destinadas a fortalecer aún más la capacidad de Vietnam en materia de extinción de incendios, operaciones de rescate y respuesta ante desastres.

La parte austriaca expresó su deseo de ampliar los programas de cooperación existentes y explorar el desarrollo de un nuevo proyecto financiado con Asistencia Oficial para el Desarrollo en este ámbito, para contribuir a satisfacer la creciente demanda de seguridad ciudadana y preparación para emergencias.

El embajador Vu Le Thai Hoang valoró enormemente las contribuciones de Rosenbauer a la cooperación bilateral a lo largo de los años. Afirmó que la Embajada de Vietnam en Austria y la Asociación de Amistad Vietnam-Austria continuarán trabajando estrechamente con sus socios austriacos, promoviendo la diplomacia entre pueblos y profundizando aún más la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre los dos países de manera práctica, eficaz y sostenible./.