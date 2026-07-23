Vietnam y Austria buscan impulsar la cooperación en tecnología

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, se reúne con el gobernador del estado de Alta Austria, Thomas Stelzer. Foto publicada por VNA

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, se reunió con el gobernador del estado de Alta Austria, Thomas Stelzer, para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación en comercio e inversión, ciencia y tecnología, educación, trabajo, turismo e intercambios entre pueblos durante su visita de trabajo al estado el 22 de julio.

El embajador presentó las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam hasta 2045, destacando la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como nuevos motores de crecimiento en desarrollo de mano de obra cualificada, especialmente en enfermería, tecnología de la información e ingeniería mecánica.

Señaló que Vietnam sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera en el Sudeste Asiático y que concede cada vez mayor prioridad a proyectos de alta calidad y alta tecnología.

Al destacar las fortalezas de la ciudad de Linz y de Alta Austria en materia de tecnología avanzada, innovación y formación de recursos humanos altamente cualificados, Thai Hoang propuso fortalecer los vínculos entre empresas, institutos de investigación y universidades.

El diplomático identificó la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la robótica, la automatización, la computación cuántica y la biotecnología como áreas prometedoras para la cooperación.

Tmbién informó a Stelzer sobre la iniciativa de organizar una serie de foros de alta tecnología entre Vietnam y Austria, cuya edición centrada en la tecnología cuántica está prevista para diciembre próximo.

Ambas partes debatieron además la ampliación de la cooperación en educación, empleo y desarrollo de mano de obra cualificada, especialmente en enfermería, tecnología de la información e ingeniería mecánica.

Coincidieron en la importancia de fortalecer las alianzas entre universidades y crear más oportunidades para que estudiantes y expertos vietnamitas participen en programas de formación e investigación en Austria.

El turismo fue otro de los temas centrales de la reunión. Ambas partes acordaron intensificar la promoción de sus respetivos destinos, fortalecer la conexión entre las empresas del sector y trabajar para establecer vuelos directos. Se prevé que el Foro de Turismo Vietnam-Austria se celebre en Viena en octubre de este año.

El embajador vietnamita también instó a las autoridades de Alta Austria a seguir apoyando a la comunidad vietnamita en el estado y a facilitar la celebración del Día de la Cultura de Vietnam, programado para el 2 de agosto en Linz.

Por su parte, el gobernador Stelzer expresó su reconocimiento por los logros socioeconómicos de Vietnam, en particular por su determinación de aprovechar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital para impulsar un desarrollo rápido y sostenible.

Asimismo, se mostró de acuerdo en reforzar la cooperación estratégica en tecnología con Vietnam y colaborar con la embajada del país indochino en Viena en iniciativas de diplomacia científica y tecnológica, incluido el próximo foro sobre tecnología cuántica.

El gobernador también elogió a la comunidad vietnamita en Linz por su solidaridad, la preservación de su identidad cultural y sus contribuciones a la comunidad local, comprometiéndose a seguir apoyando los intercambios culturales y la conectividad empresarial./.