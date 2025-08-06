Vietnam y Australia celebran décimo diálogo estratégico sobre diplomacia y defensa

Canberra (VNA) – El décimo Diálogo de Diplomacia Estratégica y Defensa entre Vietnam y Australia se celebró recientemente en Canberra con la participación de Nguyen Manh Cuong, viceministro de Relaciones Exteriores, y el mayor general Duong Quy Nam, director del Instituto de Relaciones Internacionales de Defensa del Ministerio de Defensa del país indochino.

Funcionarios vietnamitas y australianos en el X Diálogo Estratégico de Diplomacia y Defensa (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

En esta cita efectuada la víspera, la delegación australiana fue encabezada por la subsecretaria de Asuntos Exteriores y Comercio, Michelle Chan, y el subsecretario de Defensa, Hugh Jeffrey.

Ambas partes reconocieron el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales, en particular desde la elevación de los lazos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024.

Declararon la alta confianza estratégica, así como las visiones y puntos de vista compartidos sobre diversos temas regionales e internacionales.

Ante los rápidos y complejos cambios en el contexto global y regional, las dos partes acordaron intensificar el intercambio de opiniones, fortalecer aún más la cooperación para afrontar los desafíos comunes, acelerar la implementación de los acuerdos y explorar nuevas áreas de cooperación.

Afirmaron su compromiso de profundizar los lazos y elogiaron la cooperación integral y eficaz en los pilares como política, defensa, seguridad, economía, comercio, cambio climático, energías, ciencia, tecnología, e innovación.

Coincidieron también en seguir impulsando la colaboración de forma orientada a resultados, satisfaciendo así los intereses compartidos de ambos países.

Tras pactar que la cooperación en defensa y seguridad es un pilar de la Asociación Estratégica Integral bilateral, ambas partes afirmaron que está progresando de forma integral mediante el diálogo y la consulta regulares a todos los niveles, el intercambio de información, la capacitación conjunta y el desarrollo de capacidades.

Hanoi agradeció el apoyo de Canberra al proporcionar capacitación lingüística y especializada a los oficiales del Ejército Popular de Vietnam, así como su asistencia para fortalecer la capacidad del país indochino en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, incluyendo el suministro de aeronaves de transporte y el despliegue de personal.

Al debatir los recientes acontecimientos mundiales y regionales, los funcionarios enfatizaron la necesidad de un mayor intercambio de evaluaciones y pronósticos sobre las cuestiones que requieren atención para contribuir eficazmente a la paz y la estabilidad en la región y en el mundo.

Además, opinaron que los países deben actuar con responsabilidad y realizar esfuerzos de cooperación para contribuir al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo, subrayando el respeto al derecho internacional y al multilateralismo, la moderación en el uso o la amenaza de la fuerza, y el respeto a los derechos e intereses legítimos de todas las naciones.

Vietnam y Australia también reafirmaron su compromiso de promover el papel central de la ASEAN, impulsar la cooperación en los foros liderados por este bloque, fomentar la colaboración en la subregión del Mekong y abordar los asuntos regionales de interés común./.