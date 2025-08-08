Vietnam y Angola apuestan por una cooperación más sólida y efectiva

Luanda (VNA) – Los ministros de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Thanh Son, y de Angola, Téte António, coincidieron en la necesidad de fortalecer la histórica amistad entre ambos países para avanzar hacia una cooperación más profunda y efectiva en áreas clave como economía, comercio e inversión.



El vicepremier y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Thanh Son (der.), y el ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Téte António. (Foto: baochinhphu.vn)



Durante su encuentro el día 7 de agosto (hora local) en Luanda, en el marco de la visita de Estado del presidente vietnamita, Luong Cuong, a Angola, los dos cancilleres acordaron aprovechar al máximo los mecanismos de cooperación ya existentes, especialmente el Comité Intergubernamental Vietnam-Angola, y fomentar el intercambio de delegaciones en todos los niveles.



Bui Thanh Son, quien también ocupa el cargo de viceprimer ministro, agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores de Angola por su papel activo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en la organización de la visita histórica del presidente Luong Cuong. Propuso que ambos Ministerios trabajen de manera coordinada para sacar el mayor provecho a los resultados obtenidos durante la visita.



Por su parte, Téte António calificó la visita del presidente vietnamita como un hito relevante en la trayectoria de las relaciones entre ambos países, ya que no solo consolidó los ámbitos de cooperación existentes, sino que también abrió nuevas y prometedoras oportunidades. Llamó a ambas partes a aprovechar los sólidos lazos de amistad para impulsar con mayor profundidad la cooperación económica, comercial y en materia de inversión.



Los dos ministros también se comprometieron a materializar programas de colaboración en sectores prioritarios como la agricultura, la seguridad alimentaria y la producción de arroz. Además, alentaron a las comunidades empresariales de ambos países a explorar nuevas oportunidades de negocios e inversión.



El canciller vietnamita solicitó al Gobierno de Angola y a sus organismos competentes que faciliten condiciones favorables para que ciudadanos y empresas vietnamitas puedan vivir, trabajar y operar en el país africano, con el fin de contribuir tanto al desarrollo socioeconómico de Angola como al fortalecimiento de los lazos amistosos y cooperativos entre ambas naciones.



Durante la reunión, Bui Thanh Son también extendió una invitación oficial a Téte António para visitar Vietnam en un futuro cercano, propuesta que el ministro angoleño aceptó con agrado./.