Vietnam y Alemania impulsan cooperación en formación de recursos humanos de alta calidad

En la ceremonia de firma. Foto: Thuy Linh - VNA

La Universidad CMC de Vietnam y Schools of Next Practices (S-Next), perteneciente a la Universidad Steinbeis, de Alemania, firmaron en Berlín un memorando de acuerdo para fortalecer la cooperación en educación y formación de recursos humanos de alta calidad.



El acto, efectuado la víspera, contó con la participación del profesor asociado y doctor Nguyen Thanh Tung, rector de la Universidad CMC, y del profesor doctor Mario Vaupel, director ejecutivo del sistema educativo Steinbeis.



La ceremonia se llevó a cabo bajo la presencia del embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, junto con representantes de ambas instituciones y organismos competentes de los dos países.



De acuerdo con el acuerdo, ambas partes implementarán en Vietnam el modelo educativo alemán orientado a la práctica, además de establecer una hoja de ruta de cooperación a largo plazo que incluye la creación de un Centro de Transferencia en Vietnam, el desarrollo de programas de maestría conjuntos, el fortalecimiento de la investigación en inteligencia artificial y ciberseguridad, así como la construcción de un ecosistema de formación digital.



Durante la ceremonia, el embajador Nguyen Dac Thanh destacó que este acuerdo representa un avance significativo en la estrategia de internacionalización de la Universidad CMC.



En un contexto marcado por la rápida evolución de la economía del conocimiento y la tecnología, subrayó la pertinencia de conectar una universidad digital emergente de Vietnam con un modelo educativo vinculado a la empresa como el de S-Next.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la Embajada de Vietnam en Alemania de acompañar este proceso para lograr resultados concretos en beneficio de ambos sistemas educativos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Mario Vaupel señaló que la firma constituye un paso inicial fundamental hacia una cooperación duradera.



Expresó su confianza en que ambas partes desarrollarán modelos educativos innovadores que respondan a las demandas de las nuevas generaciones, destacando que los estudiantes actuales necesitan no solo conocimientos teóricos, sino también la capacidad de aplicarlos de manera flexible en la práctica.



En la cita. Foto: Thuy Linh - VNA



Por su parte, el rector Nguyen Thanh Tung afirmó que esta colaboración abrirá oportunidades para que los estudiantes participen en programas académicos internacionales y realicen prácticas en empresas asociadas a Steinbeis en Alemania y Europa.



Consideró que el acuerdo no solo elevará la calidad educativa, sino que también contribuirá a satisfacer la creciente demanda de talento altamente cualificado en el contexto de la cuarta Revolución Industrial.



Fundada en 1971 en Stuttgart, la red Steinbeis se ha consolidado como la mayor organización de transferencia tecnológica de Europa, con más de 1.000 centros, 6.000 expertos y más de 10.000 proyectos desarrollados anualmente en todo el mundo./.