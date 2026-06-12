Vietnam y Alemania consolidan confianza política y amplían nexos bilaterales

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, recibe al secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Geza Andreas von Geyr. Foto: An Dang - VNA

Vietnam y Alemania deben adoptar enfoques innovadores de cooperación y aprovechar mejor sus fortalezas complementarias en comercio, inversión, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación y desarrollo de la fuerza laboral, en el marco del fortalecimiento de su Asociación Estratégica, enfatizó el canciller vietnamita, Le Hoai Trung.



La propuesta fue realizada durante su reunión en Hanoi el 11 de junio con el secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Geza Andreas von Geyr, quien se encuentra de visita en Vietnam y copreside el octavo Diálogo Estratégico Vietnam-Alemania.



Al dar la bienvenida al funcionario alemán, Hoai Trung expresó su convicción de que los resultados del diálogo contribuirán a reforzar la confianza política, mejorar el entendimiento mutuo y generar un nuevo impulso para una cooperación bilateral más sustantiva y eficaz en el futuro.



El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, recibe al secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Geza Andreas von Geyr. Foto: An Dang - VNA



Reafirmó que Vietnam valora siempre su relación con Alemania, a la que considera uno de sus principales socios en Europa y un actor importante en el escenario global.



Vietnam aprecia el valioso apoyo de Alemania a su desarrollo y construcción nacional, incluida la cooperación para el desarrollo, la formación de recursos humanos y la temprana presencia de empresas alemanas en el país, señaló.



Sobre la base de los sólidos cimientos de las relaciones bilaterales, propuso aumentar los intercambios de alto nivel y las consultas estratégicas, así como una cooperación más estrecha en áreas clave para ambos países.



Por su parte, Geza Andreas von Geyr valoró altamente los resultados del octavo Diálogo Estratégico, destacando que se llevaron a cabo discusiones sustantivas y profundas. Reafirmó que Alemania considera a Vietnam uno de sus socios más importantes en la región.



El funcionario alemán subrayó que, ante la creciente complejidad de la situación regional y global, la asociación entre Vietnam y Alemania es importante no solo para los intereses de ambos países, sino también para la paz, la estabilidad y el desarrollo en sus respectivas regiones. Señaló además que los intercambios entre pueblos constituyen un pilar clave de las relaciones bilaterales.



Ambas partes acordaron profundizar aún más la Asociación Estratégica, fortalecer los intercambios a todos los niveles y mejorar el papel coordinador de sus ministerios de Asuntos Exteriores en el seguimiento y la aceleración de la implementación de acuerdos y proyectos de cooperación.



También intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales, coincidiendo en que el diálogo, la confianza política y una mayor cooperación son cada vez más importantes en un entorno global rápido y complejo.



Ese mismo día, la vicecanciller Le Thi Thu Hang y Geza Andreas von Geyr copresidieron el octavo Diálogo Estratégico Vietnam-Alemania, en el que ambas partes revisaron la cooperación desde el diálogo anterior y destacaron el desarrollo dinámico de las relaciones bilaterales.



Thu Hang señaló que aún existe un gran potencial de cooperación e instó a ambos países a aprovechar mejor sus oportunidades en áreas acordes con las necesidades de desarrollo de Vietnam y las fortalezas de Alemania, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, infraestructura de transporte, economía digital, cooperación laboral y formación profesional dual.



También sugirió la elaboración de un nuevo plan de acción para implementar la Asociación Estratégica en el período 2027-2029.



La viceministra agradeció a Alemania la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA) y pidió a Berlín que impulse a los demás Estados miembros de la UE a completar su ratificación, con el fin de fortalecer el comercio y la inversión entre Vietnam y la UE. Asimismo, solicitó apoyo continuo para el desarrollo de la pesca sostenible y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Ambas partes subrayaron la importancia de implementar el Plan de Acción 2025-2026 de la Asociación Energética Vietnam-Alemania, incluidas las iniciativas bajo la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP), y ampliar la cooperación en asistencia oficial para el desarrollo (AOD), financiación concesional y financiación verde.



Geza Andreas von Geyr afirmó que Alemania considera a Vietnam un socio clave en la región del Indo-Pacífico, así como un socio dinámico con gran potencial.



Señaló que las empresas alemanas valoran altamente el entorno de inversión en Vietnam y buscan expandir su presencia, especialmente en energías renovables, respuesta al cambio climático, finanzas verdes y tecnología. También propuso reforzar la cooperación en infraestructura de transporte, energía renovable y cadenas de suministro.



Ambas partes acordaron promover la cooperación en comercio e inversión, ciencia y tecnología, trabajo y formación de recursos humanos de alta calidad, defensa y seguridad, operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y contactos entre pueblos, manteniendo además la coordinación en foros multilaterales y el apoyo al derecho internacional, el libre comercio y el multilateralismo.



También reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.