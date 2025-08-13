Vietnam: Ventas de vehículos híbridos aumentan un 72 % en julio

Hanoi (VNA)- La Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA) informó el 12 de agosto que las ventas totales de sus miembros alcanzaron las 31.739 unidades en julio, un 1 % menos que el mes anterior.

THACO AUTO presenta el nuevo modelo híbrido Carnival de Kia (Foto: VNA)



Cabe destacar que el segmento híbrido registró el mayor crecimiento, con 7.112 unidades vendidas, un incremento interanual del 72%. Las cifras reflejan un cambio en la preferencia del consumidor hacia vehículos más ecológicos.



Los híbridos se consideran una opción de transición entre los vehículos convencionales de gasolina y diésel y los vehículos totalmente eléctricos, que satisfacen las demandas de eficiencia de combustible y menores emisiones.



De las ventas totales de julio, los autos de turismo se mantuvieron como el segmento más importante, con 22.929 unidades, aunque esta cifra disminuyó un 3 % intermensual. Los vehículos comerciales alcanzaron las 8.805 unidades, un 0,3 % más, mientras que los vehículos especiales experimentaron un fuerte aumento, hasta las 642 unidades, un 146 % más.



Por origen, los vehículos ensamblados localmente representaron 15.701 unidades, un aumento del 9%, mientras que los vehículos importados completamente ensamblados en el exterior totalizaron 16.038 unidades, también con un aumento del 9%. Esto marcó el quinto mes consecutivo en que las ventas de vehículos importados por parte de los miembros de VAMA superaron a las de ensamblaje nacional.



En los primeros siete meses de 2025, los miembros de VAMA vendieron 194.760 vehículos, un aumento interanual del 18,9%. Las ventas de turismos crecieron un 17%, las de vehículos comerciales un 25% y las de vehículos especiales un 24% en comparación con el mismo período de 2024.



Sin embargo, estas cifras no representan la totalidad del mercado automovilístico vietnamita, ya que varias marcas importantes, como Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen y Volvo, no divulgan sus datos de ventas. En particular, VinFast y Hyundai, ambas con una cuota de mercado considerable, aún no han publicado sus cifras.



Los expertos del sector atribuyen la ligera disminución general de las ventas de julio a una combinación de factores económicos, tipos de interés y políticas fiscales y arancelarias.



Además, la Directiva No. 20/CT-TTg del Primer Ministro establece una hoja de ruta para restringir y, eventualmente, prohibir los vehículos propulsados por combustibles fósiles en las principales zonas urbanas, lo que fomenta un comportamiento de compra más cauteloso, especialmente para los modelos de gasolina y diésel./.