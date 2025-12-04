Vietnam - UE revisan progreso de cooperación en transición energética sostenible

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Industria y Comercio y la Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam celebraron la 4.ª reunión del Comité Directivo del Programa de Transición Energética Sostenible Vietnam-UE (SETP), presidida conjuntamente por el viceministro Nguyen Hoang Long y el embajador de la UE en esta capital, Julien Guerrier.

En la reunión. (Foto: moit.gov.vn)







La reunión se centró en revisar el progreso del apoyo presupuestario, los objetivos de desembolso y las metas del programa SETP, además de considerar el plan de trabajo anual para los proyectos de ayuda adicionales.



El viceministro Nguyen Hoang Long señaló que esta es una oportunidad para evaluar la efectividad de los proyectos en curso, y destacó que el programa SETP tiene un impacto positivo para el cumplimiento del compromiso de Vietnam de alcanzar cero emisiones netas para 2050.



También reconoció el fuerte apoyo de la UE y reafirmó que la implementación efectiva de los proyectos actuales sentará las bases para una cooperación ampliada en el futuro.



El embajador de la UE, Julien Guerrier, elogió los esfuerzos de Vietnam en la implementación de la Planificación Eléctrica VIII revisada y la hoja de ruta para una transición energética justa.



Afirmó que la UE siempre está dispuesta a apoyar a Vietnam para lograr resultados específicos en este ámbito.



Durante la reunión, los representantes informaron sobre el progreso en la implementación de los componentes del programa SETP y los proyectos de apoyo adicionales como el EVSET, AIS4EE e IEEP. Los documentos pertinentes fueron presentados al Comité Directivo para su revisión y aprobación.



En conclusión, Hoang Long reafirmó que todos los proyectos son de gran importancia para la estrategia de desarrollo energético sostenible de Vietnam, y subrayó que los resultados de la reunión fortalecerán la base de cooperación Vietnam-UE en la siguiente fase.



El embajador Julien Guerrier también reconoció que Vietnam ha cumplido con los plazos establecidos y estuvo de acuerdo con el plan de acción presentado.



La reunión reafirmó la determinación conjunta de Vietnam y la UE para promover la transición hacia una energía limpia, con miras al desarrollo sostenible y un sistema energético moderno y flexible./.