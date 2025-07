Vietnam triunfa en los Premios Asiáticos de Arquitectura y Hospitalidad

Seúl (VNA) – Los hoteles y destinos turísticos de Vietnam acapararon la atención regional en los Premios de Arquitectura de Asia 2025 (AADA) y los Premios de Hospitalidad de Asia (AHA), organizados por primera vez de forma conjunta por la Organización Asiática de Premios (AAO) en Seúl, Corea del Sur.



Hang Ngoc Rong recibe el título de Destino Cultural Emergente (Foto: Comité Organizador)



Celebrado en The Shilla Seoul, un lugar emblemático que simboliza la fusión entre la arquitectura contemporánea y la hospitalidad coreana, el evento fue un punto de encuentro entre el diseño y la experiencia bajo el lema “Asia Vibrante”. Más de 200 arquitectos, diseñadores, hoteleros y líderes del sector de 10 países participaron en la ceremonia, junto con representantes diplomáticos de Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas.



En su intervención, Tan Quee Peng, director general de la empresa RSP Vietnam y presidente del jurado de AADA y AHA 2025, destacó la estrecha relación entre la arquitectura y el servicio, señalando que ambos moldean la identidad y la experiencia cultural. Al integrarse, no solo impulsan la expresión artística, sino también el crecimiento económico y cultural de la región.



Entre las 63 obras arquitectónicas y 38 proyectos e individuos del sector hotelero galardonados, destacaron varias propuestas vietnamitas como The RIVUS y The CENTRIC (Masterise Group), la colección de interiores Dong Dong (Landco Corporation), Dhawa Hanoi & The Lakeside Complex (Pacific Thang Long) y The Luxury House (Cat Moc Group).



Estos proyectos fueron elogiados por su fusión creativa entre el patrimonio cultural, la sostenibilidad y la innovación, elevando el perfil de Vietnam en el ámbito de la arquitectura y el diseño asiáticos.

En la primera edición de los AHA, 33 personas y proyectos de hospitalidad fueron reconocidos por redefinir la experiencia del huésped en Asia. Entre los galardonados sobresalieron el Grand Copthorne Waterfront (Singapur) y la Casa de Huéspedes del Ejército de Vietnam.



El país indochino también obtuvo premios en categorías que celebran la innovación y la identidad local, como Selectum Noa Resort – Mejor Concepto de Resort en Asia 2025, Ambassador Cruise – Mejor Crucero Gastronómico de Asia, y Hang Ngoc Rong – Destino Cultural Emergente.



Gianfranco Bianchi, asesor y juez de la AAO, expresó su admiración por la destacada presencia de Vietnam, calificándola como un testimonio de su capacidad creativa y su distintiva voz cultural en el sector hotelero regional.



Vietnam será sede de las ediciones 2026 tanto del AADA como del AHA, con Hang Ngoc Rong como sede oficial. Este será un hito importante que permitirá al país mostrar su innovación y su identidad cultural en el escenario panasiático.



Se espera que los premios de 2026 ofrezcan experiencias sin precedentes y se conviertan en una plataforma para nuevos avances en los ámbitos de la arquitectura y la hospitalidad en toda la región./.