Vietnam trabaja por protección de sus ciudadanos ante conflicto en Medio Oriente

Doha, 01 mar (VNA) - En medio del conflicto militar cada vez más complejo en Medio Oriente, las Embajadas de Vietnam en la región del Golfo Pérsico han emitido avisos urgentes en los que recomiendan a sus ciudadanos limitar los viajes innecesarios y evitar zonas sensibles para garantizar su seguridad.

El humo se eleva sobre el área de Jerusalén, Israel. (Fuente: Xinhua/VNA)

Ante las tensiones regionales derivadas del conflicto y de las actividades militares iniciadas en la mañana del 28 de febrero, la Embajada de Vietnam en Qatar instó a los connacionales que residen, estudian o trabajan en el país a reforzar la vigilancia, adoptar medidas preventivas de seguridad personal y seguir atentamente la información oficial de las autoridades locales, así como los comunicados posteriores de la misión diplomática.

Asimismo, recomendó restringir los desplazamientos no esenciales, especialmente hacia áreas concurridas, eventos sensibles, zonas cercanas a sedes diplomáticas, bases militares, infraestructuras estratégicas y grandes centros comerciales mientras permanezca vigente la alerta.

La Embajada también aconsejó abastecerse de artículos esenciales como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos personales y linternas, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades qataríes -incluido el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad locales-, los principales medios de comunicación y las plataformas informativas de la propia representación diplomática.

En caso de requerir protección o asistencia urgente, los ciudadanos pueden comunicarse con la Embajada mediante la línea directa de protección consular: +974 77088920, o a través del correo electrónico: vietnamembassy.doha@gmail.com.

Por su parte, las Embajadas de Vietnam en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita también han emitido comunicados similares, exhortando a sus ciudadanos a adoptar medidas preventivas, seguir de cerca la información oficial de los países anfitriones y atender las orientaciones actualizadas de las misiones diplomáticas./.