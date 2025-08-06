Vietnam trabaja por completar más de 730 kilómestros de autopistas en 2025

Hanoi (VNA) Vietnam prevé completar hasta finales de 2025 alrededor de 733 kilómetros de autopistas, a través de 11 proyectos gestionados por localidades y 14 encargados por el Ministerio de Construcción, informó esta Cartera.

La intersección de la Carretera Nacional 18 con la Autopista Hanoi - Thai Nguyen. Foto: VNA

Actualmente, el ritmo de ejecución de varios proyectos se ve lento, sobre todo en Ciudad Ho Chi Minh, Tuyen Quang y Ha Giang.

El mencionado Ministerio ha solicitado a las autoridades competentes seguir de cerca el progreso de la implementación, continuar instruyendo a los inversores y contratistas para que eliminen proactivamente las dificultades y aplicar soluciones técnicas efectivas.

Comunicó además que para el 19 de agosto entrarán en operación unos 208 kilómetros de autopista, elevando el número total de carreteras terrestres a nivel nacional a dos mil 476 y 1,397 mil kilómetros de vías costeras (superando la meta prevista de mil kilómetros).

Posterior a esa fecha, el Ministerio de Construcción continuará realizando procedimientos para iniciar tres proyectos de autopistas con una longitud total de 302 km, especialmente el proyecto componente 3 de la circunvalación 4 en Hanoi.

Se espera que a finales de año se complete y supere el plan trazado en el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam de tener al menos tres mil kilómetros de carreteras y mil de vías costeras.



Con anterioridad, el primer ministro instó a la Cartera de Construcción y localidades que revisen el sistema de tráfico para garantizar la conexión más conveniente de las autopistas con los centros económicos, estaciones de tren, puertos marítimos, aeropuertos, entre otros./.