Vietnam suma segunda victoria en Copa Asiática de Fútbol Sub-23

Hanoi (VNA) La selección de fútbol sub-23 de Vietnam venció 2-1 a su rival de Kirguistán en el segundo partido en la Copa Asiática 2026, ampliando las posibilidades de llegar a los cuartos finales del torneo, que se lleva a cabo en Arabia Saudita.

Jugadores vietnamitas celebran el gol del capitán Van Khang. (Fuente: VNA)

En el juego, desarrollado la víspera, el equipo vietnamita adelantó en el minuto 19 por el penalti del capitán Van Khang luego de un error de la defensa kirguisa.

Luego de obtener esa ventaja, los jugadores del país indochino siguieron creando otras ocasiones de goles, sin embargo no pudieron aprovecharlas.

Hasta el minuto 44, tras un pase mal ubicado de la defensa vietnamita, Marlen Murzakhmatov, delantero kirguiso, encontró espacio para realizar un potente disparo de larga distancia, empatando el marcador del choque.

En la segunda mitad, el conjunto vietnamita desplegó la ofensiva para buscar el gol decisivo y lo logró en el minuto 87.

Con esta segunda victoria en el torneo, Vietnam mantiene su primer lugar de la tabla A con seis puntos, seguido por Jordania con tres tanto; Arabia Saudita (3) y Kirguistán (0).

Vietnam jugará el día 13 del presente mes contra Arabia Saudita en el último partido de la fase de grupo y solamente necesita un empate para estar en los octavos finales del campeonato./.