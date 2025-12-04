Vietnam suma 41 nuevos puntos de entrada para el uso de visados electrónicos

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam aprobó la Resolución 389/NQ-CP, que amplía en 41 el número de puestos fronterizos internacionales habilitados para que los extranjeros puedan entrar y salir del país mediante visado electrónico.

Puerta fronteriza internacional de Lao Cai (provincia de Lao Cai). (Foto: VNA)

Con esta decisión, se refuerza y complementa la lista establecida en la Resolución 127/NQ-CP, vigente desde el 14 de agosto de 2023.

Entre los puntos añadidos figuran 4 aeropuertos internacionales —Long Thanh, Gia Binh, Vinh y Chu Lai—, 12 pasos fronterizos terrestres y 25 puertos marítimos. Los aeropuertos de Long Thanh y Gia Binh aplicarán el sistema de visados electrónicos en cuanto entren en funcionamiento.

Hasta ahora, la Resolución 127/NQ-CP contemplaba 42 puestos fronterizos aptos para visados electrónicos, incluidos 13 aeropuertos, 16 pasos terrestres y 13 puertos marítimos.

La ampliación a 41 nuevos puntos busca agilizar los procedimientos de entrada, potenciar la conectividad y crear mejores condiciones para el desarrollo económico y turístico en diversas regiones del país./.