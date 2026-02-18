Vietnam solicita a UNESCO priorizar el trato preferencial para países en desarrollo

París (VNA) – Vietnam instó a una mayor implementación del trato preferencial para los países en desarrollo en el marco de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO (Convención de 2005) en la 19.ª reunión del Comité Intergubernamental del pacto.

La embajadora Nguyen Thi Van Anh, representante permanente de Vietnam ante la UNESCO, interviene en la sesión (Foto: VNA)

Vietnam asiste a la sesión, inaugurada en la sede de la UNESCO en París el 17 de febrero, como uno de los 24 miembros del Comité Intergubernamental de la convención.

La embajadora Nguyen Thi Van Anh, representante permanente de Vietnam ante la UNESCO, destacó el papel de la convención y sus contribuciones a la paz y el desarrollo sostenible en todo el mundo mediante la promoción del diálogo, la cohesión social y las industrias creativas.

Abogó por un mayor desarrollo de capacidades, el intercambio de experiencias, una cooperación internacional más sólida y la aplicación efectiva de las recomendaciones relacionadas con el Artículo 16 sobre trato preferencial para los países en desarrollo.

La diplomática subrayó los esfuerzos de Vietnam para implementar la convención, destacando la emisión por parte del Buró Político de la Resolución N.º 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita en enero de 2026, la cual calificó de documento histórico.

Asimismo, aseveró que Vietnam está implementando su estrategia para el desarrollo de las industrias culturales hasta 2030, con visión a 2045, y reafirmó el compromiso del país de colaborar estrechamente con la comunidad internacional para la efectiva implementación de la convención.

Se espera que la sesión, programada hasta el 20 de febrero, adopte el plan de trabajo 2026-2027, debata medidas para mejorar la implementación de la convención, incluyendo opciones legales para garantizar su eficacia en el entorno digital ante los rápidos avances tecnológicos y de inteligencia artificial, y revise un informe sobre la materialización de las recomendaciones relativas al Artículo 16. La reunión también aprobará el presupuesto 2026-2027 del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural y considerará proyectos que buscan apoyo financiero del fondo.

Hasta la fecha, la Convención de 2005 cuenta con 161 partes. Para fortalecer su implementación y promover sus objetivos, la UNESCO estableció la Red de Ciudades Creativas, que actualmente comprende 408 urbes de más de 100 países y territorios, incluidas cuatro en Vietnam: Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hoi An y Da Lat./.