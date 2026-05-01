Vietnam solicita a EE. UU. una evaluación objetiva y equilibrada de sus esfuerzos en protección de propiedad intelectual

Hanoi (VNA) – Vietnam solicitó a EE. UU. una evaluación objetiva y equilibrada de sus esfuerzos y logros en la protección de la propiedad intelectual, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang.

​

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)

​

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la reacción de Vietnam ante la designación de Vietnam como "País Extranjero Prioritario" por parte de EE. UU. en su informe anual sobre la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual a nivel mundial, la portavoz afirmó que, en los últimos años, Vietnam ha realizado importantes esfuerzos para proteger la propiedad intelectual, incluyendo la mejora de su marco jurídico, la sensibilización pública y el fortalecimiento de la cooperación internacional con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), EE. UU. y muchos otros países.

​

​

"Vietnam también ha tomado medidas firmes contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Esto sigue siendo una alta prioridad y una política constante de Vietnam para construir un entorno empresarial sano y transparente y transformar su modelo de crecimiento con la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave", subrayó.

​

​

Vietnam ha estado cooperando de manera activa y eficaz con Estados Unidos en este ámbito, y está dispuesto a compartir información y aclarar sus políticas y reglamentos, afirmó, añadiendo que cree que ambas partes deberían continuar una estrecha coordinación para abordar adecuadamente las diferencias, en beneficio de ambos países, y con miras a construir un marco estable, equilibrado y sostenible para la cooperación económica y comercial./.