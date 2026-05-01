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Vietnam solicita a EE. UU. una evaluación objetiva y equilibrada de sus esfuerzos en protección de propiedad intelectual

Vietnam pide a EE. UU. una evaluación justa de sus avances en propiedad intelectual y destaca mejoras legales, cooperación internacional e innovación.

Hanoi (VNA) – Vietnam solicitó a EE. UU. una evaluación objetiva y equilibrada de sus esfuerzos y logros en la protección de la propiedad intelectual, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang.

    La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)

 

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la reacción de Vietnam ante la designación de Vietnam como "País Extranjero Prioritario" por parte de EE. UU. en su informe anual sobre la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual a nivel mundial, la portavoz afirmó que, en los últimos años, Vietnam ha realizado importantes esfuerzos para proteger la propiedad intelectual, incluyendo la mejora de su marco jurídico, la sensibilización pública y el fortalecimiento de la cooperación internacional con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), EE. UU. y muchos otros países.

"Vietnam también ha tomado medidas firmes contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Esto sigue siendo una alta prioridad y una política constante de Vietnam para construir un entorno empresarial sano y transparente y transformar su modelo de crecimiento con la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave", subrayó.

Vietnam ha estado cooperando de manera activa y eficaz con Estados Unidos en este ámbito, y está dispuesto a compartir información y aclarar sus políticas y reglamentos, afirmó, añadiendo que cree que ambas partes deberían continuar una estrecha coordinación para abordar adecuadamente las diferencias, en beneficio de ambos países, y con miras a construir un marco estable, equilibrado y sostenible para la cooperación económica y comercial./.

VNA/VNP

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