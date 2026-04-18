Vietnam, socio importante de Argentina en la ASEAN

El 12 de junio de 2025, en Buenos Aires, la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Congreso Argentino, en colaboración con el Comité de la ASEAN en Argentina (ACBA), organizó una conferencia científica titulada “Argentina - ASEAN, socios estratégicos en un mundo cambiante”. Fuente: VNA

La embajadora vietnamita en Argentina, Ngo Minh Nguyet, afirmó que Vietnam continuará desempeñando el papel de puente para facilitar el acceso de Argentina a los amplios mercados de la ASEAN y Asia-Pacífico.

Tal anuncio fue subrayado por la jefa de la misión diplomática vietnamita en Argentina en una reunión celebrada hoy en Buenos Aires entre los embajadores de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

La embajadora vietnamita destacó que la cooperación económica y comercial constituye la base de la asociación bilateral. Argentina es el tercer socio comercial de Vietnam en América Latina, mientras que Vietnam ocupa el sexto lugar entre los socios comerciales de Argentina.

El comercio bilateral en los dos primeros meses de este año alcanzó los 714 millones de dólares, con un superávit de 362 millones de dólares a favor de Argentina. Para impulsar aún más los intercambios económicos y facilitar las actividades empresariales y de inversión, ambos países concluyeron en enero la primera ronda de negociaciones del acuerdo para evitar la doble imposición, cuya firma está prevista para finales de este año.

Valoró positivamente el inicio de las negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial Vietnam–Mercosur (PTA) en diciembre de 2025, y agradeció el papel activo y el apoyo de Argentina en este proceso.

Una vez firmado, el acuerdo contribuirá a impulsar significativamente el comercio y la inversión entre Vietnam y los países miembros del Mercosur, expresó y añadió que como miembro activo del bloque, Argentina seguirá siendo una puerta de entrada para los productos vietnamitas en el mercado sudamericano.

Asimismo, la diplomática subrayó que, además de las áreas tradicionales como la agricultura y el comercio, ambos países están entrando en una nueva etapa prometedora de cooperación en ciencia y tecnología.

Informó que el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel de Vietnam exportó con éxito dos lotes de equipos de telecomunicaciones —incluidos cables de fibra óptica y módems de internet— a Argentina en junio de 2025 y a inicios de este mes.

En el marco de un memorando de entendimiento (MOU) firmado en 2023, el Centro Espacial de Vietnam (VNSC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) colaboraron en la recepción de señales durante la exitosa fase de prueba del nanosatélite argentino ATENA, como parte de la misión ATEMIS II de la NASA el pasado 2 de abril.

La embajadora Ngo Minh Nguyet expresó que, como dos países costeros con intereses comunes en la defensa del Estado de derecho en el mar y la gestión sostenible de los océanos, Vietnam espera contar con el apoyo de Argentina a su candidatura ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), así como promover el diálogo de alto nivel entre ambos países.

Por su parte, el canciller argentino Quirno señaló que Argentina y los países de la ASEAN comparten cada vez más intereses en la ampliación de sus relaciones y cooperación.

Destacó que Argentina desempeña un papel clave en la seguridad alimentaria y energética mundial en un contexto de conflictos e inestabilidad en Europa y Oriente Medio.

En materia de energía y minería, Quirno indicó que Argentina se ha convertido en un actor relevante gracias a su ubicación estratégica en Sudamérica, abundantes recursos y gran potencial de explotación. El país ya registra exportaciones energéticas y un importante superávit en este sector, comparable al superávit alimentario.

En este sentido, expresó el interés de Argentina en ampliar la cooperación con Asia-Pacífico, especialmente en proyectos energéticos y de minerales críticos.

El canciller también subrayó las fortalezas de Argentina en los ámbitos nuclear civil y espacial, y manifestó su interés en profundizar la cooperación con los países de la ASEAN en estos campos.

Asimismo, indicó que Argentina está considerando presentar su solicitud de adhesión al CPTPP.

Presente en la reunión, el viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Brun, valoró los resultados de la VIII reunión de la Comisión Intergubernamental sobre cooperación económica, comercial y científico-tecnológica entre Vietnam y Argentina celebrada en octubre de 2025, y destacó el interés de su país en establecer mecanismos similares con otros miembros de la ASEAN.

Asimismo, afirmó que Argentina coordinará estrechamente con Vietnam para avanzar en las negociaciones del PTA Vietnam–Mercosur.

En el marco del encuentro, la embajadora de Filipinas, Grace T. Cruz-Fabella, en calidad de presidenta del Comité de la ASEAN en Buenos Aires, entregó una carta de la canciller filipina, Maria Theresa Lazaro, invitando al ministro Quirno a asistir a la conmemoración del 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), que se celebrará en Manila en julio próximo.

Otros embajadores de la ASEAN también intervinieron para abordar las relaciones bilaterales con Argentina.

Se trata de la primera vez que el canciller Quirno recibió a los embajadores de la ASEAN desde su asunción al cargo en octubre de 2025./.