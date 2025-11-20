Vietnam sobresale en el mercado de IPOs del sudeste asiático en 2025

Hanoi (VNA)- El mercado de capitales de Vietnam ha tenido un año 2025 impresionante, con dos grandes ofertas públicas iniciales (IPOs) en el sector financiero, recaudando un total de aproximadamente mil millones de dólares.



Según un informe de Deloitte, este éxito ha convertido a Vietnam en un motor clave, contribuyendo a un aumento superior al 50% del valor total de las IPOs en la región del sudeste asiático.



Las dos ofertas más destacadas de Vietnam fueron la IPO de la empresa Techcom Securities con 525 millones de dólares y la de la compañía de valores VPBank (VPBank Securities) con 484 millones de dólares.



Deloitte señaló que este crecimiento se debe en gran parte a los esfuerzos del Gobierno de Vietnam para simplificar los procedimientos de cotización y crear un entorno de inversión favorable.



Hasta la semana pasada, el total de fondos recaudados por IPOs en los 6 grandes mercados del sudeste asiático -Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam- alcanzó los 5,6 mil millones de dólares, un aumento del 53% respecto a 2024.



Tay Hwee Ling, directora de Servicios de Mercados de Capitales de Deloitte para el Sudeste Asiático, señaló que en la región se está observando una tendencia de "menos ofertas, pero de mayor tamaño", con la cantidad de IPOs disminuyendo de 136 a 102, pero con un aumento casi 2,5 veces en el tamaño medio de las ofertas.



Además de Vietnam, Singapur ha tenido un buen desempeño con 1,6 mil millones de dólares recaudados a través de 9 ofertas IPO. Otros mercados como Malasia, Indonesia y Filipinas también mostraron una actividad dinámica, siendo Malasia la que más recaudó, con 1,1 mil millones de dólares en 48 IPOs.



Deloitte espera que esta tendencia de crecimiento continúe de manera estable en 2026, aunque factores macroeconómicos podrían influir en las decisiones de cotización./.