Vietnam se ubica en el segundo lugar de ASEAN por capacidad de generación eléctrica

Hanoi (VNA) - Vietnam ha logrado un importante avance en el sector energético, posicionando su sistema eléctrico como el segundo más grande de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Una central de energía eólica en la provincia de Khanh Hoa. (Foto: VNA)

Según la Corporación de Electricidad de Vietnam (EVN), para finales de 2025, la capacidad total de generación eléctrica del país alcanzará los 87.600 MW, un aumento significativo de 6.400 MW en comparación con 2024.

De este total, la energía renovable (solar, eólica y biomasa) representará aproximadamente 24.453 MW, es decir, el 27,9% de la capacidad instalada. Mientras tanto, las plantas de carbón contribuirán con 28.100 MW (32,1%), y la hidroeléctrica con 24.640 MW (28,1%).

Con esta expansión, Vietnam consolida su liderazgo en la región, solo por detrás de Tailandia.

Para 2025, se estima que la demanda máxima de electricidad (Pmax) del sistema será de 54.370 MW, lo que representa un aumento del 11,1% respecto al año anterior. En cuanto a la producción y la importación de electricidad, se espera que alcance los 322,8 TWh, un incremento del 4,6% en comparación con 2024.

De esta cantidad, la EVN será responsable de generar 55,01 TWh (17,7%), mientras que las plantas de energía de las empresas subsidiarias de EVN aportarán el 24,2%, y el resto provendrá de plantas externas al grupo.

La Corporación ha implementado diversas medidas para asegurar el suministro continuo de electricidad, con especial atención a las necesidades del norte del país. Además, la operación del sistema de riego en el Delta del río Rojo para la cosecha de invierno-primavera 2024-2025 se completó con éxito, logrando un ahorro de un 21% en comparación con lo previsto inicialmente.

Se estima que la inversión en proyectos eléctricos alcanzará los 125.778 millones de VND (4,8 mil millones de USD) en 2025, un incremento del 14,7% respecto al año pasado. Entre los proyectos clave se destacan la ampliación de la planta hidroeléctrica de Hoa Binh, la construcción de la línea de 500 kV Lao Cai-Vinh Yen y el suministro eléctrico a la isla de Con Dao.

Por otro lado, la EVN sigue avanzando con importantes proyectos de generación, como la central termoeléctrica Quang Trach I, y los proyectos de gas natural licuado (GNL) Quang Trach II y III. También se han logrado avances en la planta nuclear de Ninh Thuan 1, con negociaciones positivas que permiten la posibilidad de comenzar algunos trabajos de construcción en 2026.

En 2025, la Corporación ha puesto en marcha 215 proyectos de infraestructuras eléctricas, sumando un total de 260 proyectos de líneas de transmisión de 110 kV a 500 kV, con una extensión total de 3.900 km de cables y 27.000 MVA en estaciones de transformación. Entre estos, destacan la línea de 500 kV Lao Cai-Vinh Yen y la interconexión de la planta termoeléctrica Nhon Trach 3.

Un aspecto relevante de la labor de la EVN es su esfuerzo por llevar electricidad a zonas rurales y de difícil acceso. En 2025, más de 5.000 hogares en las provincias de Dien Bien, Tuyen Quang, Lai Chau, Son La, Kien Giang y Quang Tri fueron conectados a la red eléctrica. A finales de 2025, se espera que el 100% de las aldeas de Vietnam cuenten con electricidad, y el 99,85% de los hogares estarán conectados a la red, con un 99,77% de los hogares rurales beneficiados.

Gracias a los esfuerzos sostenidos en la inversión y el desarrollo de infraestructura, la EVN ha jugado un papel esencial en el fortalecimiento del sistema eléctrico de Vietnam, mejorando la calidad de vida de la población y apoyando el crecimiento económico y social del país./.