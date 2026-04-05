Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam emitió recientemente la Resolución No. 80/NQ-CP, que modifica y actualiza el Programa de Acción para implementar la Resolución No. 06-NQ/TW sobre planificación, construcción, gestión y desarrollo urbano sostenible hasta 2030, con visión hasta 2045, con el objetivo de generar avances significativos en el desarrollo urbano.

Vietnam se propone construir al menos 5 ciudades de categoría internacional para 2045 (Fuente: VNA)





El programa establece que, para 2025, la tasa de urbanización alcanzará al menos el 45%, y el área de tierra urbana representará entre 1,5% y 1,9% del total del territorio; para 2030, la tasa de urbanización superará el 50%, y el área urbana será de alrededor del 1,9% al 2,3%. Se prevé que el número de áreas urbanas alcance entre 1.000 y 1.200 para 2030, con el 100% de ellas contando con planes generales, zonificación y programas de renovación y mejora urbana. Algunos centros urbanos a nivel nacional y regional alcanzarán estándares en salud, educación y cultura equivalentes al promedio de los cuatro países líderes de la ASEAN.



Los indicadores de infraestructura urbana incluyen: entre el 16% y el 26% del área urbana destinada a transporte en 2030; 8–10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La infraestructura digital se ampliará, con cobertura de banda ancha de fibra óptica, redes móviles 5G, y el 100% de la población adulta en áreas urbanas con cuentas de pago electrónico. Se prevé que la economía urbana aporte alrededor del 85% del Producto Interno Bruto (PIB) y que la economía digital represente entre el 35% y el 40% del PIB de las ciudades bajo administración central. Para 2030, se formará una red de ciudades inteligentes a nivel nacional conectadas internacionalmente, y de 3 a 5 ciudades alcanzarán reconocimiento regional e internacional.



Para 2045, se espera que la urbanización de Vietnam se sitúe en un nivel medio-alto en la ASEAN y Asia. El sistema urbano será integrado, equilibrado entre regiones, resiliente frente al cambio climático, desastres y epidemias; la arquitectura urbana será verde, moderna e inteligente. Se construirán al menos cinco ciudades de nivel internacional, funcionando como núcleos de conexión y desarrollo regional e internacional, con economías modernas, verdes y digitales con alta participación.



El Gobierno solicita a ministerios, agencias y localidades enfocarse en unificar la conciencia y acciones sobre desarrollo urbano sostenible; mejorar la calidad de la planificación y su gestión; e invertir en infraestructura urbana moderna, conectada y resiliente. Se priorizará la inversión en al menos 100 áreas urbanas modelo, resistentes, de bajas emisiones, inteligentes, con identidad propia y con infraestructura urbana completa./.