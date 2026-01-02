Vietnam se prepara para un repunte económico con transformaciones importantes, según economista

Hanoi (VNA) En un contexto global volátil, Vietnam sigue desarrollándose con fuerza y se enfrenta a un nuevo ciclo de crecimiento marcado por transformaciones clave, reiteró Michael Kokalari, economista jefe del Fondo de Inversión VinaCapital.



Michael Kokalari, economista jefe del Fondo de Inversión VinaCapital. (Foto: diendandoanhnghiep.vn)

Kokalari proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam podría alcanzar una notable tasa de crecimiento de alrededor del 7,5% en 2025, e incluso acercarse al 8% este año.

Según el especialista, las exportaciones y el turismo son los principales motores que mantienen el PIB en niveles altos.

Añadió que la política arancelaria de Estados Unidos no tendrá un impacto significativo en las exportaciones vietnamitas hacia ese país, y estimó que las ventas podrían crecer casi un 30% en 2025, impulsadas por el gasto constante de los consumidores de altos ingresos en Norteamérica.

Además, la recuperación del turismo internacional, especialmente el procedente de China, aportará aproximadamente un punto porcentual al PIB.

Kokalari explicó que las reformas y las inversiones deberían empezar a mostrar todo su efecto, y señaló que 2026 será el año en que se perciban plenamente los resultados de las políticas de "Renovación 2.0" y de los grandes proyectos de infraestructura.

“El Gobierno vietnamita ha puesto un fuerte énfasis en la inversión en infraestructura. La tasa de desembolso en 2025 fue muy alta, pero su impacto todavía no se nota debido al desfase entre el desembolso y su incorporación a la economía. Al combinar este retraso con los dos motores principales, exportaciones y consumo, prevemos que la economía vietnamita experimentará un crecimiento aún más sólido en 2026”, añadió./.