Vietnam se prepara para la tercera Exposición Internacional de Defensa 2026. Foto: VNA

El Ministerio de Defensa celebró la víspera una reunión preparatoria para la organización de la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, bajo la presidencia del viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, miembro del Comité Central del Partido Comunista.



La exposición, dirigida y organizada directamente por el Ministerio de Defensa, tiene como objetivo implementar las directrices del Partido, el Estado y la Comisión Militar Central sobre integración internacional, diplomacia de defensa y desarrollo de una industria de defensa autónoma, autosuficiente, de doble uso y moderna. El evento busca afirmar la posición y el prestigio de la defensa vietnamita en el ámbito internacional, así como despertar y difundir el orgullo y la conciencia de responsabilidad entre oficiales, soldados y ciudadanos respecto a la construcción y protección de la patria.



El proyecto para esta tercera edición, bajo el lema “Paz, Amistad, Cooperación para el Desarrollo Conjunto”, contempla una organización a gran escala, con exhibición de diversos tipos de armas y equipos técnicos, complementada con actividades como presentaciones de productos, seminarios, mesas redondas, ejercicios, demostraciones sobre el terreno y encuentros de conexión empresarial.



El viceministro Nguyen Truong Thang valoró la responsabilidad en la preparación demostrada por el Departamento General de Industria de Defensa y las unidades implicadas. Instó a continuar perfeccionando el proyecto general, garantizando su adecuación a la realidad y estableciendo planes y cronogramas específicos para cada fase.



Subrayó que la exposición no es solo un evento de diplomacia de defensa a gran escala, sino un hito que reafirma el prestigio, la capacidad organizativa y la proyección internacional del Ejército Popular de Vietnam en el entorno de cooperación multilateral. El éxito del evento contribuirá a difundir el mensaje de un Vietnam amante de la paz, dispuesto a cooperar y transparente en su política de defensa, mostrando al mismo tiempo el desarrollo alcanzado por la industria de defensa nacional.



En este sentido, el funcionario exigió que la tercera edición supere a las anteriores en exigencia, profesionalidad y profundidad cooperativa, en consonancia con la creciente posición del país en la escena internacional. Los preparativos deben realizarse con antelación, de manera integral y meticulosa en todos los aspectos: contenidos, protocolo, relaciones exteriores, comunicación, logística y técnica. La seguridad absoluta de personas, vehículos, equipos y actividades durante todo el evento debe ser la prioridad máxima.



Nguyen Truong Thang también destacó la importancia de la cortesía en la organización, la profesionalidad en la gestión y la seguridad absoluta en todos los procesos, como medida directa de la capacidad organizativa nacional, reafirmando a Vietnam como socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional en el ámbito de la defensa y la seguridad.



Durante la reunión, la mayor general Phan Thi Hoai Van, subjefa del Departamento General de Industria de Defensa, informó que las dos ediciones anteriores, celebradas en 2022 y 2024, experimentaron un crecimiento significativo en escala y calidad. Ambas fueron exposiciones integrales que combinaron exhibiciones en interiores y exteriores, con productos reales y demostraciones técnicas de armamento en las áreas naval, aérea y terrestre, movilizando material del equipamiento militar.



Las exposiciones de 2022 y 2024 atrajeron gran atención nacional e internacional, consolidándose como hitos importantes que afirman la posición y la política de defensa pacífica de Vietnam. Los medios de comunicación nacionales destacaron el evento como una oportunidad para mostrar el potencial y los logros de la industria de defensa vietnamita, reflejando su transparencia, proactividad en la integración y cooperación internacional. La población expresó orgullo ante la imagen de un Vietnam moderno y responsable, dispuesto a contribuir a la paz y estabilidad regional y mundial.



La participación de numerosas grandes corporaciones de defensa y delegaciones de alto nivel de diversos países evidenció el atractivo del evento y el creciente papel de Vietnam en la cooperación multilateral de defensa, contribuyendo a fortalecer la confianza estratégica y promover el diálogo y la cooperación por la seguridad común./.