Vietnam se perfila como un destino atractivo de inversión para empresas tailandesas

Empresas de Tailandia y Vietnam establecen conexiones comerciales directas en el evento “Intercambio comercial de productos industriales Vietnam–Tailandia”, celebrado el 13 de febrero de 2025. Foto: VNA

Vietnam continúa consolidando su posición como un destino atractivo para los inversionistas tailandeses, impulsado por las mejoras en el entorno empresarial y de inversión del país, así como por la reciente elevación de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia.



Se espera que este impulso quede reflejado en el próximo Foro Empresarial Vietnam–Tailandia, previsto para celebrarse en Bangkok el 28 de mayo, al margen de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, del 27 al 29 de mayo.



El foro reunirá a cientos de líderes empresariales y representantes corporativos de ambos países para intercambiar ideas, debatir oportunidades de inversión y posiblemente firmar acuerdos por valor de cientos de millones de dólares estadounidenses. Se considera una continuación de los compromisos asumidos el año pasado por los altos dirigentes de ambos países para crear las condiciones más favorables para que empresas e inversionistas amplíen sus operaciones en los respectivos mercados.



Entre los participantes previstos figuran el presidente y director ejecutivo Thammasak Sethaudom y el director nacional para Vietnam Kulachet Dharachandra, del Grupo Siam Cement (SCG).



En declaraciones al periódico Vietnam Financial Times, Kulachet Dharachandra afirmó que Vietnam ha sido durante más de tres décadas un destino estratégico de inversión para SCG.



Además de ampliar la escala de sus inversiones, el conglomerado tailandés concede gran importancia a la transferencia tecnológica, la gobernanza verde y la cooperación con socios locales para fortalecer la capacidad industrial y avanzar conjuntamente hacia los objetivos de emisiones netas cero. Solo en 2025, SCG aportó más de 31,5 millones de dólares al presupuesto estatal vietnamita, lo que demuestra su compromiso a largo plazo con el país.



La empresa también está invirtiendo 500 millones de dólares adicionales para modernizar el complejo petroquímico Long Son mediante un proyecto de integración de materia prima de etano destinado a mejorar la flexibilidad operativa, reforzar la competitividad a largo plazo y apoyar procesos de producción con menores emisiones de carbono.



Según la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, hasta finales de abril, Tailandia contaba con 805 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado total superior a 15,4 mil millones de dólares, lo que la sitúa como el octavo mayor inversionista extranjero en Vietnam a nivel mundial y el segundo entre los países miembros de la ASEAN.



Dinh Hoang Linh, cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, afirmó que Vietnam ofrece oportunidades de negocio que las empresas tailandesas “no deberían perder”, gracias a un mercado de más de 100 millones de habitantes, una fuerza laboral joven, una amplia red de acuerdos de libre comercio e incentivos atractivos para la inversión.



La cooperación comercial entre ambos países continúa expandiéndose rápidamente. Tailandia sigue siendo el mayor socio comercial de Vietnam en el Sudeste Asiático, con un comercio bilateral que alcanzó los 22,07 mil millones de dólares en 2025. Ambas partes se han fijado el objetivo de elevar el intercambio comercial bilateral a 25 mil millones de dólares en un futuro próximo.



En los primeros cuatro meses de 2026, el volumen del comercio bilateral alcanzó los 8,6 mil millones de dólares, incluidos 3,76 mil millones de dólares en exportaciones vietnamitas, un aumento interanual del 36,2%, y 4,84 mil millones de dólares en importaciones procedentes de Tailandia, un incremento del 15%.



Los dos países también están intensificando la cooperación en transformación digital, tecnología financiera e innovación. Se espera que las agencias vietnamitas y tailandesas refuercen la colaboración en ciencia, tecnología e innovación, además de promover las transacciones digitales transfronterizas, el comercio electrónico y los servicios financieros digitales.



Kulachet Dharachandra señaló que SCG está fortaleciendo la cooperación digital con socios vietnamitas, incluso mediante un memorando de entendimiento firmado con FPT para acelerar las iniciativas de transformación digital y gobernanza inteligente en las operaciones de su grupo en Vietnam.



Añadió que las filiales de SCG están aplicando cada vez más inteligencia artificial, automatización, robótica e Internet de las Cosas para mejorar la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la flexibilidad de fabricación en sus instalaciones en todo Vietnam./.