Vietnam se perfila como centro de exportación de comercio electrónico en Sudeste Asiático con apoyo de Amazon

Hanoi (VNA) - Amazon reafirma su compromiso de convertir a Vietnam en un centro estratégico de exportación de comercio electrónico en el Sudeste Asiático, destacó esta tarde la vicepresidenta de Políticas Públicas Globales del grupo, Susan Pointer, durante su encuentro con el viceprimer ministro vietnamita Le Thanh Long.

El viceprimer ministro vietnamita Le Thanh Long recibe a la vicepresidenta de Políticas Públicas Globales del grupo Amazon, Susan Pointer. (Fuente: VNA)

El jefe de Gobierno destacó la importancia de Amazon en el desarrollo tecnológico global, especialmente en conectividad, computación en la nube e inteligencia artificial, y subrayó que Vietnam considera la cooperación con grandes corporaciones tecnológicas como un motor clave para la transformación digital y el desarrollo de la economía del conocimiento.

Con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, Le Thanh Long solicitó a Amazon ampliar su colaboración con empresas tecnológicas locales para fortalecer la producción y el desarrollo de productos dentro del ecosistema de la compañía en Vietnam.

El Gobierno vietnamita reiteró su disposición a crear condiciones favorables para inversiones sostenibles y de largo plazo, contribuyendo al crecimiento del comercio electrónico y del ecosistema tecnológico nacional.

Thanh Long indicó que Vietnam continúa perfeccionando su marco legal en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, transformación digital y alta tecnología, y reafirmó que el Gobierno apoyará a las empresas mediante mecanismos flexibles, transparentes y orientados a la creatividad y cooperación, consolidando así a Vietnam como un punto estratégico de exportación de comercio electrónico en la región.

A su vez, Susan Pointer expresó su solidaridad por los daños recientes causados por desastres naturales y elogió los logros socioeconómicos de Vietnam, especialmente en reformas administrativas y transformación digital.

Amazon informó que, en los últimos 12 meses, las ventas de productos vietnamitas en su plataforma global aumentaron un 35%, con miles de empresas participando activamente en exportaciones y negocios internacionales.

La compañía reafirmó su compromiso de apoyar los productos “Hechos en Vietnam” y consolidar al país como un centro de exportación de comercio electrónico en la región.

En el marco de la cooperación estratégica con la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam (Vietrade), Amazon implementa el programa “Marcas vietnamitas con crecimiento global”, destinado a capacitar y certificar a 1.000 empresas para la exportación en línea y reforzar la presencia internacional de las marcas nacionales.

Además, Amazon expresó su interés en aumentar la localización de la cadena de suministro de componentes electrónicos, fomentar la participación de empresas vietnamitas en la cadena de valor global y ampliar la formación de talento en tecnología digital, datos e inteligencia artificial, considerando estas áreas clave para el desarrollo sostenible de Vietnam./.