Vietnam se moviliza ante la inminente llegada del tifón Kajiki

Hanoi (VNA) - Las autoridades vietnamitas están tomando medidas de emergencia a gran escala para enfrentar al tifón Kajiki, que se dirige rápidamente hacia las regiones del norte y centro del país.

La provincia de Ha Tinh ha movilizado a cientos de militares, policías, guardacostas y residentes locales para reforzar urgentemente el dique de Hoi Thong. (Fuente: VNA)

La tormenta, la quinta del año en impactar Vietnam, presenta una intensidad peligrosa, un área de influencia muy amplia y una evolución meteorológica complicada.

Desde el 24 de agosto, las provincias desde Thanh Hoa hasta Da Nang han iniciado evacuaciones preventivas y han suspendido todas las actividades marítimas. Hasta el momento, se han evacuado 152.387 hogares con 586.770 personas en Thanh Hoa, Quang Tri, Thua Thien Hue y Da Nang.

Las fuerzas de rescate han contactado a 59.613 embarcaciones con 248.820 tripulantes para informarles sobre la trayectoria y peligrosidad del tifón. De estas, 276 embarcaciones se encuentran aún en el Mar del Este, 10.331 están en otras zonas marítimas y 49.006 han sido dirigidas a puertos seguros.

El ejército ha movilizado a 346.210 efectivos, tanto militares como civiles, junto con 8.200 medios y equipos de respuesta, incluidos automóviles, barcos, helicópteros y drones. Estas unidades están en alerta máxima las 24 horas, listas para intervenir en evacuaciones, inspección de diques, protección de infraestructuras clave y búsqueda y rescate.

El Gobierno y los ministerios relevantes han emitido directivas urgentes para asegurar la coordinación eficaz entre las autoridades locales y nacionales. Medios de comunicación como la Agencia Vietnamita de Noticias, la Televisión Nacional y la Radio la Voz de Vietnam transmiten constantemente alertas meteorológicas, mientras que plataformas digitales como Zalo han enviado más de 18 millones de mensajes de advertencia a ciudadanos de las zonas costeras.

Además, se ha procedido a abrir compuertas de embalses para prevenir inundaciones y se ha intensificado la supervisión de diques, presas y sistemas de drenaje en áreas críticas.

Mai Van Khiem, director del Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, advirtió sobre la extrema peligrosidad de las condiciones en el mar y en las costas e instó a la población a no realizar actividades marítimas y a mantenerse alejados de áreas vulnerables.

Intensificación y trayectoria del tifón Kajiki

A las 10:00 horas del 24 de agosto, el centro de la tormenta se ubicaba sobre el mar, al noroeste de Hoang Sa (Paracel), a unos 580 kilómetros (km) de la provincia de Nghe An y a 560 km de Ha Tinh. Los vientos sostenidos alcanzaban niveles de entre 12 y 13 (118 - 149 km/h), con ráfagas de hasta nivel 15.

Se prevé que para las 22:00 horas del mismo día, Kajiki se desplace al sur del Golfo de Tonkín, a unos 300 km de Nghe An y 270 km de Ha Tinh. En esa etapa, podría intensificarse a niveles 13 - 14, con ráfagas de hasta nivel 16, y avanzar a una velocidad de 20 km/h en dirección oeste-noroeste.

Aunque aún se encuentra sobre el mar, las condiciones ya se consideran extremadamente peligrosas. En el noroeste del Mar del Este, incluidos los alrededores de Hoang Sa, se registran vientos de niveles 12 - 14 con ráfagas de hasta nivel 16. Las olas alcanzan alturas de 5 a 7 metros, e incluso hasta 10 metros cerca del núcleo del tifón, provocando un mar extremadamente agitado.

Desde la tarde del 24, se esperan vientos de nivel 7 - 9 en las zonas costeras desde Thanh Hoa hasta Hue, aumentando progresivamente a niveles 10 - 11. Cerca del ojo del tifón, los vientos pueden alcanzar niveles 12 - 14 con ráfagas de hasta nivel 16 y fuerte oleaje.

En el norte del Golfo de Tonkín se registran vientos de nivel 6 - 7 con ráfagas de nivel 9, mientras que en el sur, incluyendo Bach Long Vi, los vientos son de nivel 8 - 9, con ráfagas de nivel 11. Las olas oscilan entre 2,5 y 4,5 metros, y el mar continúa muy agitado. Además, se ha observado una subida del nivel del mar de entre 0,5 y 1,5 metros desde Hai Phong hasta el norte de Quang Tri, con valores especialmente altos en localidades como Hon Dau, Sam Son, Hon Ngu y Cua Nhue.

Se espera que el tifón toque tierra entre Thanh Hoa y Quang Tri el 25 de agosto, con vientos de niveles 12 - 13 y ráfagas de hasta nivel 15. Para el 26 de agosto, el centro del tifón habrá cruzado la frontera entre Laos y Tailandia, degradándose a vientos de nivel 6 con ráfagas de nivel 8 y perdiendo fuerza gradualmente.

Fuertes lluvias e inundaciones inminentes



Desde la noche del 24 hasta el 26 de agosto, se esperan precipitaciones intensas en todo el norte y centro del país. En el delta del río Rojo, el sur de Phu Tho y desde Thanh Hoa hasta Hue, las lluvias pueden alcanzar entre 100 y 150 milímetros (mm), superando los 250 mm en algunos puntos.

En particular, en la franja desde Thanh Hoa hasta Quang Tri, se prevén acumulaciones de entre 200 y 400 mm, llegando a más de 700 mm en ciertas localidades. En algunos lugares, podrían caer más de 200 mm en solo tres horas, aumentando significativamente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Las ciudades de Hanoi y Da Nang registrarán lluvias intensas entre el 25 y el 26 de agosto. En Ciudad Ho Chi Minh también se pronostican lluvias vespertinas con posibilidad de tormentas eléctricas y vientos peligrosos. En el centro y sur de Laos, se esperan lluvias de entre 100 y 250 mm, con áreas puntuales superando los 500 mm./.