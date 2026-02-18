Vietnam se mantiene como décimo mayor socio comercial de Singapur

Hanoi (VNA)- Vietnam mantiene su posición como el décimo socio comercial de Singapur, con un intercambio mercantil bilateral ascendente a los 4,5 mil millones de SGD (aproximadamente 3,5 mil millones de USD) en enero, lo que representa un aumento del 33,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según fuentes oficiales.



Inicio de la construcción del proyecto del Parque Industrial Vietnam-Singapur (VSIP) en Thai Binh. (Foto: VNA)

De ese monto, los envíos de Singapur a Vietnam alcanzaron los 3 mil millones de SGD (un alza interanual del 13,6%), mientras que sus compras sumaron 1,6 mil millones de SGD, con un crecimiento del 100,5%. Esto refleja una mejora en la balanza comercial y perspectivas favorables para el crecimiento de las exportaciones vietnamitas hacia el país insular en este año.

Según las estadísticas de Enterprise Singapore, el país registró un superávit comercial con Vietnam de 1,4 mil millones de SGD en enero de 2026, lo que supone una disminución del 24,6% respecto al año anterior. En detalle, las mercancías de producción nacional vendidas a Vietnam alcanzaron 710,5 millones de SGD (una caída del 6,4%), mientras que las importaciones temporales para reexportación llegaron a 2,2 mil millones de SGD (un aumento del 21,8%).

La maquinaria eléctrica, los equipos y sus partes (HS 85), y los combustibles minerales, aceites y productos de destilación, sustancias bituminosas y ceras minerales (HS 27) siguieron siendo las principales categorías de exportación a Vietnam, con envíos combinados por valor de 2,2 mil millones de SGD, lo que representa el 76,2% de las ventas totales de Singapur al país indochino el mes pasado.

Sin embargo, la estructura de estas exportaciones difiere notablemente. La maquinaria, equipos y sus partes (HS 85) se compusieron principalmente de reexportaciones, representando el 94,3% del valor de la categoría. En cambio, los combustibles minerales y productos relacionados (HS 27) se produjeron mayoritariamente en el país, con una tasa de localización del 99,5%.

Otros grupos de exportación destacados a Vietnam en enero fueron los reactores nucleares, calderas, maquinaria, equipos mecánicos y sus partes (HS 84), con un valor de 166,9 millones de SGD, un aumento del 23,9%; los plásticos y productos derivados (HS 39), con 72 millones de SGD, un descenso del 11,6%; y los aceites esenciales, perfumes, cosméticos y productos de tocador (HS 33), con 57,4 millones de SGD, un alza del 35,6%.

En cuanto a las importaciones, la maquinaria y equipos eléctricos (HS 85) continuaron registrando el mayor valor entre los bienes procedentes de Vietnam, con más de 657,8 millones de SGD, un aumento interanual del 76,5%, representando el 41,4% de las compras totales del país insular. Le siguieron la maquinaria y los aparatos mecánicos (HS 84), que incrementaron un 333,8% hasta los 641,6 millones de SGD, y el vidrio y sus manufacturas (HS 70), con 77,2 millones de SGD, una caída del 6,2%.

Otras categorías incluyeron combustibles minerales y productos relacionados (HS 27), con 43,7 millones de SGD, un aumento del 385,1%; sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cal y cemento (HS 25), con 15,1 millones de SGD, una subida del 54,4%; instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición y médicos o quirúrgicos, y sus partes (HS 90), por 9,5 millones de SGD, un incremento del 23,7%.

Cao Xuan Thang, consejero comercial de Vietnam en Singapur, declaró que, dado que 2026 es el primer año de implementación del plan quinquenal de desarrollo socioeconómico 2026-2030, la Oficina Comercial de Vietnam seguirá de cerca los planes de acción y las directivas nacionales para implementar las tareas desde el comienzo del año./.