Vietnam se fija superávit comercial de 23 mil millones de dólares para 2026

Hanoi (VNA) - El Departamento de Importación y Exportación de Vietnam se ha fijado el ambicioso objetivo de lograr un superávit comercial de más de 23 mil millones de dólares en 2026, un aumento del 15% respecto al año anterior, junto con un crecimiento de las exportaciones superior al 8%.



Este objetivo se anunció durante la Conferencia de revisión del trabajo de 2025 y despliegue de tareas para 2026 del Departamento, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. La meta se establece sobre una base sólida: en 2025, el comercio de mercancías de Vietnam alcanzó un nuevo récord de 930 mil millones de dólares, con un crecimiento del 18,2% y un superávit comercial estimado de 20 mil millones de dólares, marcando el décimo año consecutivo con un saldo positivo.



Para alcanzar las nuevas metas, el Departamento, representado por su subdirector, Tran Thanh Hai, delineó una estrategia multifacética centrada en perfeccionar el marco legal, resolver obstáculos comerciales y expandir los mercados. Los esfuerzos legislativos inmediatos incluirán la elaboración de cuatro decretos gubernamentales detallados que regulen la Ley de Gestión del Comercio Exterior, cubriendo aspectos como las reglas de origen y la gestión de las exportaciones de arroz. Además, se revisarán y actualizarán las circulares obsoletas para garantizar su relevancia.



Una prioridad clave será abordar las barreras comerciales en mercados estratégicos. El Departamento trabajará para que México incluya a más acerías vietnamitas en su lista de exportadores autorizados, evaluará el cumplimiento de los compromisos en las exportaciones textiles a ese país y propondrá contramedidas a las nuevas regulaciones de protección de la industria siderúrgica de la Unión Europea.

También se realizarán consultas con la Unión Económica Euroasiática sobre posibles medidas de salvaguardia para las exportaciones textiles en 2025 y se impulsará la firma de protocolos formales de exportación con China para productos agrícolas clave.



La subjefa del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores, Nguyen Thao Hien, advirtió sobre un entorno comercial internacional volátil con nuevas barreras. Subrayó la necesidad de una coordinación más estrecha para combatir el fraude de origen y el transbordo ilegal, especialmente para productos agrícolas y alimenticios, al tiempo que instó a diversificar hacia mercados de nicho como los países nórdicos y desarrollar productos especializados como los orgánicos.



Desde la perspectiva de la defensa comercial, Chu Thang Trung, subjefe del Departamento de Defensa Comercial, pidió una colaboración mejorada en la elaboración de leyes y el manejo de casos, especialmente en la verificación del origen y la prevención de la evasión de medidas. Tran Viet Hoa, jefe del Departamento de Industria, señaló que el alto objetivo para 2026 requiere soluciones innovadoras, ya que el margen de mercado se reduce. Abogó por un análisis más profundo del vínculo entre los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las empresas nacionales, y entre el crecimiento de las exportaciones y la sostenibilidad de las importaciones de materias primas, subrayando la importancia crítica de la autonomía de suministro y la mejora de la capacidad de producción nacional.



La logística se perfila como un pilar del éxito. Bui Nguyen Anh Tuan, subjefe del Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Nacional, destacó la importancia de la Estrategia de Desarrollo de Servicios Logísticos de Vietnam para 2025-2035, aprobada en 2025. Subrayó el interés de muchas localidades en establecer centros logísticos y pidió al Departamento de Importación y Exportación que acelere los marcos de implementación para estos proyectos, que pueden impulsar significativamente el flujo de mercancías. También recomendó un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas en su estrategia de internacionalización “Go Global”.



El panorama comercial de 2025 mostró tendencias positivas, con las exportaciones de productos manufacturados impulsando una fuerte recuperación industrial. La estructura de las exportaciones siguió mejorando, con una mayor proporción de productos procesados. La implementación de los TLC, especialmente los de nueva generación, demostró una efectividad clara, con un crecimiento de las exportaciones a mercados exigentes como la UE, Canadá y Japón. Las importaciones se concentraron principalmente en materias primas, maquinaria y tecnología para apoyar la producción y las exportaciones./.