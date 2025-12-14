Vietnam se convierte en un destino atractivo para inversiones tecnológicas en sudeste asiático

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó el informe panorámico sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación de Vietnam 2025, en el marco del evento Techfest Vietnam.



El presidente de LocaAI, Vu Ngoc Quyet, en el evento. (Foto: VNA)

El informe revela que, después de más de 10 años de desarrollo, el ecosistema emprendedor de Vietnam ha entrado en una fase de crecimiento profundo y una integración más fuerte, con más de 4.000 startups, dos unicornios y muchas empresas cerca de alcanzar este estatus, consolidando a Vietnam como un destino atractivo para las inversiones tecnológicas en el sudeste asiático.

Según Luong Van Thuong, jefe de la Oficina de Emprendimiento e Innovación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Vietnam espera contar con 3 a 4 unicornios adicionales para 2030, centrándose en 11 tecnologías estratégicas, con prioridad en la inteligencia artificial, los semiconductores y las tecnologías verdes.

El informe de 2025 presenta un mayor volumen de datos y refleja un cambio en la política, pasando de un enfoque de apoyo generalizado a uno de desarrollo profundo.

Un punto destacado es el plan para establecer un Fondo Nacional de Capital Riesgo con un capital inicial de aproximadamente 20 millones de dólares, con la meta de alcanzar al menos 100 millones de dólares, junto con el incentivo a las localidades para crear fondos de inversión de riesgo con presupuesto local como fondo semilla.

El ecosistema se evalúa bajo el modelo de las 5P (política, progreso, capital, planeta y personas), donde el objetivo Net Zero 2050 abre oportunidades para la energía limpia, el reciclaje y los créditos de carbono, al tiempo que se refuerzan los apoyos a las mujeres y a los estudiantes emprendedores.

A nivel central, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Finanzas están implementando múltiples programas y políticas de apoyo; a nivel local, la incubación de startups ha aumentado considerablemente, aunque sigue concentrada principalmente en el sureste y el delta del río Rojo.

El 2025 también destaca por la dinámica de la innovación abierta, con ocho áreas de emprendimiento potencial identificadas. Por primera vez, se ha aplicado el análisis de “social listening” (escucha social), y el informe muestra un panorama emocional del ecosistema emprendedor en un año de muchas fluctuaciones, entrelazando expectativas y desafíos./.