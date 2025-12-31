Hanoi, (VNA) - Vietnam se perfila como uno de los destinos turísticos más destacados de Asia para 2026, gracias a su singular mezcla de impresionantes paisajes naturales, un rico patrimonio cultural y vibrantes ciudades modernas, según la revista francesa Vogue.



Vietnam se convertirá en uno de los destinos turísticos preferidos de Asia en 2026 (Foto: VNA)



La publicación resalta que el país sigue abriéndose con fuerza a los turistas internacionales tras la pandemia de la COVID-19, ofreciendo una amplia gama de experiencias sin perder su identidad única.



Entre las atracciones más emblemáticas se encuentran la bahía de Ha Long en la provincia de Quang Ninh y el impresionante paisaje kárstico en la provincia de Ninh Binh, que realzan la belleza natural de Vietnam.



Además, los sitios patrimoniales de Hue, las cuevas de Phong Nha en la provincia de Quang Tri, las montañas de Sa Pa en la provincia de Lao Cai, y las playas e islas de Phu Quoc en la provincia de An Giang y Con Dao en Ciudad Ho Chi Minh atraen a quienes buscan cultura, naturaleza y relajación.



Las grandes ciudades también suman al atractivo del país. Hanoi cautiva con su mezcla de tranquilos lagos, barrios históricos, arquitectura colonial y una vibrante cultura gastronómica callejera, además de una creciente vida nocturna.



Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh destaca como una metrópolis dinámica, donde los modernos rascacielos conviven con edificios históricos, reflejando su creatividad, apertura y espíritu emprendedor.



Los resorts de lujo a lo largo de la costa vietnamita, junto con una mejor conectividad aérea, incluidos los vuelos directos de Vietnam Airlines desde París a Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, han mejorado la accesibilidad y el perfil turístico del país.



Con su equilibrada combinación de patrimonio, naturaleza, vida urbana moderna e infraestructura turística en constante desarrollo, Vogue sitúa a Vietnam entre los destinos más destacados para 2026, especialmente dirigido a los viajeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y memorables./.