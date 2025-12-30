Vietnam se compromete a seguir participando activamente en la UIP

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento) ha definido de manera constante la participación activa y responsable en las actividades de la Unión Interparlamentaria (UIP) como una de sus prioridades fundamentales, afirmó el vicepresidente de la AN, Tran Quang Phuong.

En el encuentro (Fuente: VNA)





Durante un encuentro hoy aquí con el secretario general de la UIP, Martin Chungong, Tran Quang Phuong solicitó una mayor atención y respaldo por parte del Secretario General y de la Secretaría de la UIP con el fin de fortalecer vínculos eficaces y de confianza entre la organización y la legislatura vietnamita, contribuyendo así de forma práctica a los objetivos comunes.



Señaló que el Parlamento de Vietnam aprecia profundamente la atención y el apoyo del Secretario General, los cuales han contribuido de manera significativa al éxito de importantes eventos de la UIP organizados por la legislatura vietnamita, el más reciente de ellos la IX Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, celebrada en Hanoi en 2023.



Subrayó que estos eventos no solo tuvieron un significado relevante para la UIP, sino que también marcaron hitos importantes en el proceso de integración internacional de Vietnam y en el desarrollo de su diplomacia parlamentaria.



Asimismo, elogió al por sus esfuerzos para elevar el papel, la posición y la voz de los parlamentos y de los parlamentarios en el ámbito internacional, incluidos los legisladores jóvenes y las mujeres parlamentarias, en favor de los objetivos compartidos de la UIP: la paz, la democracia, la prosperidad y la sostenibilidad para las naciones y los pueblos de todo el mundo.



Por su parte, Chungong expresó su agradecimiento a la legislatura vietnamita por su cooperación constante con la UIP en la implementación exitosa de programas, estrategias y actividades prioritarias.



Reafirmó su apoyo continuo al Parlamento vietnamita en el impulso de la diplomacia parlamentaria multilateral, la aplicación de la ciencia y la tecnología en el trabajo legislativo, así como en el fortalecimiento de su papel y sus contribuciones cada vez más activas dentro de la UIP.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de intensificar la coordinación estrecha en el futuro para fortalecer aún más la cooperación entre la UIP y Vietnam./.