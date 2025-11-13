Vietnam sanciona severamente violaciones pesqueras

Ca Mau, Vietnam (VNA)- El Tribunal Popular de la provincia survietnammita de Ca Mau celebró hoy juicios itinerantes por dos casos: “Organización de salida ilegal de personas del país” y “Transporte ilegal de mercancías a través de la frontera” según los Artículos 348 y 189 del Código Penal de Vietnam.

Ca Mau sanciona con penas de cárcel la pesca ilegal. (Foto: VNA)



La audiencia atrajo a numerosos pescadores y familiares locales. La organización del juicio itinerante fue coordinada por el Comité Directivo contra la pesca ilegal (IUU) de Ca Mau, el Departamento de Justicia, la Policía, la Fiscalía y el Tribunal.



Los acusados son Dinh Cong Ly, To Hien De, Nguyen Chi Linh, acusados de organizar la salida ilegal de personas al extranjero para practicar la pesca ilegal, mientras Tran Trung Cang fue procesado por enviar barcos a aguas extranjeras para comprar mariscos ilegalmente.



Según la acusación, el 3 de marzo de 2025, Cong Ly organizó el viaje de dos barcos, CM-91056-TS y CM-92601-TS, con 10 tripulantes, sin realizar trámites de salida e ingreso. El 6 de abril de 2025, los barcos fueron detenidos en Malasia. El 15 de febrero de 2025, la Patrulla de la Guardia Costera detectó el barco CM-91987-TS, capitaneado por Trung Cang, transportando más de 68 toneladas de mariscos ilegales hacia Vietnam.



En el juicio, los acusados expresaron arrepentimiento, reconociendo que sus actos afectaban el interés común de los pescadores y la imagen del país. El tribunal subrayó que estas acciones obstaculizan la eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea al sector acuícola nacional, debiendo ser sancionadas severamente para prevenir delitos.



Los acusados fueron condenados de cinco a ocho años de privación de libertad./.