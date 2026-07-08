Vietnam rinde homenaje a Poldi Sosa en Argentina

​Buenos Aires (VNA) - La Embajada de Vietnam en Argentina, en coordinación con el Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita (ICAV), rindió un solemne homenaje póstumo a Poldi Sosa Schmidt, fundadora y presidenta del ICAV, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones al fortalecimiento de la amistad y la solidaridad entre ambos paises.

Foto de Poldi Sosa Schmidt, presidenta de ICAV. (Fuente: VNA)

La ceremonia, celebrada en la sede de la Embajada de Vietnam en Buenos Aires, contó con la presencia de familiares de Poldi Sosa, directivos y miembros del ICAV, académicos, representantes de organizaciones sociales y de amistad, así como a funcionarios de la embajada y numerosos amigos de Vietnam.​

En sus palabras de apertura, la embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, destacó la trayectoria ejemplar de Poldi Sosa y sus incansables contribuciones durante casi seis décadas de acompañamiento al pueblo vietnamita, desde el movimiento internacional de protesta contra la intervención estadounidense en Vietnam hasta la promoción de los intercambios culturales, educativos y de la cooperación entre los pueblos de ambos países.

Poldi Sosa nació el 6 de diciembre de 1945 en Puerto Belgrano, Argentina. Inició su compromiso con la solidaridad hacia Vietnam en 1967, durante su estancia en el Reino Unido. A comienzos de la década de 1970 se trasladó a Chile, donde participó en la fundación del Instituto Chileno-Vietnamita de Cultura.​

En ese país mantuvo una estrecha relación con las representaciones de la República Democrática de Vietnam y del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur acreditados en Santiago, además de desempeñar un activo papel en los comités de solidaridad con la nación indochina.

Tras el golpe militar en Chile en 1973, se vio obligada a exiliarse en Cuba, donde durante casi una década continuó promoviendo actividades de solidaridad con Vietnam.

Con el retorno de la democracia en Argentina, regresó a su país y reanudó su labor en movimientos de mujeres e iniciativas de amistad con Vietnam. A comienzos de la década de 1990, cuando Vietnam se preparaba para establecer su representación diplomática permanente en Buenos Aires, se convirtió en una de las principales colaboradoras de las primeras delegaciones vietnamitas, brindándoles un valioso apoyo en sus contactos e iniciativas en Argentina.

En 1997 fundó el ICAV, considerado un hito en las relaciones de amistad entre los pueblos de ambos países. Bajo su liderazgo, el Instituto se consolidó como una de las organizaciones sociales más activas y dinámicas de América del Sur dedicadas a promover los vínculos de amistad, solidaridad y colaboración con Vietnam.

A lo largo de casi tres décadas, el ICAV impulsó cientos de exposiciones, seminarios, conferencias, actividades culturales, muestras gastronómicas, proyecciones cinematográficas, intercambios estudiantiles y programas de hermanamiento entre instituciones educativas de ambos países.

Gracias a esta intensa labor, miles de argentinos pudieron descubrir un Vietnam que trasciende la imagen de la guerra: un país de milenaria cultura, rica historia, un pueblo hospitalario y una nación que ha alcanzado importantes logros en su proceso de desarrollo e integración internacional.

Durante la ceremonia, los vicepresidentes del ICAV, Renee Girardi y Ezequiel Ramoneda, recordaron la trayectoria y el legado de la fundadora de la institución, al tiempo que reafirmaron el compromiso de preservar y proyectar la obra que Poldi Sosa forjó durante casi tres décadas al frente del Instituto.

El acto contó además con la presencia especial de Patricia Abarzúa Muñoz, presidenta del Instituto de Cultura y Amistad Chileno-Vietnamita, entrañable amiga de Poldi Sosa y destacada amiga de Vietnam.

En su intervención evocó los años en que ambas trabajaron juntas en la fundación del Instituto Chileno-Vietnamita de Cultura y participaron activamente en el movimiento internacional de solidaridad con Vietnam desde comienzos de la década de 1970.

Su presencia constituyó un testimonio del estrecho vínculo que une a las organizaciones de amistad con Vietnam en América Latina y del profundo reconocimiento que la región profesa a la labor desarrollada por Poldi Sosa durante más de medio siglo en favor de la solidaridad internacional y la amistad entre los pueblos.​

En el marco de la ceremonia, se proyectó un documental que recorrió la vida y la trayectoria de Poldi Sosa, desde sus primeros pasos en el movimiento internacional de solidaridad con Vietnam en Europa y América Latina hasta la fundación del Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita (ICAV) en 1997 y su incansable labor, durante casi tres décadas, en favor del fortalecimiento de la amistad entre los pueblos de Vietnam y Argentina.

Durante el acto también fueron leídos los mensajes de condolencias enviados por la exvicepresidenta de Vietnam, Truong My Hoa, y por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO). En ambos se destacó la extraordinaria contribución de Poldi Sosa y del ICAV al fortalecimiento de la solidaridad internacional, la amistad entre los pueblos y el desarrollo de las relaciones de cooperación bilateral.

Poldi Sosa falleció el pasado 11 de junio, a los 80 años. Fue una de las figuras más representativas del movimiento de solidaridad con Vietnam en América Latina. En reconocimiento a su incansable labor, recibió en diversas ocasiones importantes distinciones del Estado vietnamita y de organizaciones del país.

En 1999 fue condecorada por la Unión de Mujeres de Vietnam con la Medalla por la Causa de la Liberación de la Mujer. En 2005, el Estado vietnamita le concedió la Medalla de la Amistad.

Y en 2023 recibió la Orden de la Amistad, una de las más altas distinciones que el Estado vietnamita entrega a ciudadanos extranjeros por sus contribuciones excepcionales al fortalecimiento de las relaciones con la nación del Sudeste Asiático.

Para varias generaciones de diplomáticos, periodistas y amigos vietnamitas que vivieron o desempeñaron funciones en Argentina, Poldi Sosa fue mucho más que una gran amiga. Su compromiso inquebrantable con la solidaridad internacional y su dedicación a acercar a ambos pueblos la convirtieron en un símbolo de la amistad entre Vietnam y Argentina y en un puente que seguirá uniendo a las dos naciones para las futuras generaciones./.