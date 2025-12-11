Vietnam revisa logros y desafíos en la lucha contra la corrupción

Hanoi, 11 dic (VNA) – El Comité Directivo Central para la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad celebró hoy una reunión para revisar el trabajo realizado durante el mandato del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

El secretario general del PCV, To Lam, preside la reunión (Fuente: VNA)

El secretario general del PCV, To Lam, quien también es jefe del mencionado Comité, presidió la reunión.

Asistieron en la cita el presidente Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu; así como miembros del Buró Político y del Secretariado.

El evento se celebró de forma presencial combinada con videoconferencia en más de 4.000 puntos de conexión pertenecientes a Ministerios, organismos partidistas, fuerzas armadas y localidades de todo el país, con la participación de más de 190.000 delegados.

La conferencia tuvo como objetivo revisar de manera integral la labor de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos desde el inicio del XIII mandato, con el requerimiento de evaluar de forma completa, objetiva y precisa los resultados alcanzados; además de extraer lecciones en la dirección, orientación y organización del trabajo por parte de los comités partidistas, las direcciones en todos los niveles y los organismos competentes.

Además de los logros, la conferencia también señalará limitaciones, deficiencias y sus causas. Sobre esta base, los delegados proyectarán la situación futura, definiendo tareas y soluciones clave para continuar impulsando esta labor de manera más metódica, eficaz y sostenible, con el fin de construir un sistema político íntegros y sólidos; fortalecer la confianza del pueblo; y crear una base firme para el desarrollo rápido y el avance del país en la nueva etapa./.