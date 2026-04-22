Vietnam revisa escenario económico para acelerar crecimiento

El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, habla en el evento. (Fuente: VNA)

El Ministerio de Finanzas de Vietnam aconsejará al Gobierno que revise y actualice el escenario de crecimiento para asignar objetivos a cada agencia, localidad, cartera, rama y empresa, de acuerdo con la nueva situación.



Tal información la dio a conocer el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, durante el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, en desarrollo en Hanoi.



Según el titular, el objetivo de crecimiento de dos dígitos es extremadamente difícil de alcanzar, pero se considera el camino inevitable para lograr las dos metas centenarias (para 2030, centenario de la creación del Partido, Vietnam será un país en desarrollo con ingresos medios-altos y, en 2045, cuando se celebren los 100 años de la fundación de la nación, Vietnam se convertirá en un Estado desarrollado con altos ingresos).



Desde 1946 hasta la actualidad, solo 13 países y territorios en el mundo han logrado un crecimiento continuo de dos dígitos durante más de 10 años, pasando de ser países pobres y en vías de desarrollo a desarrollados, señaló.



En el caso de Vietnam, en 40 años de Doi moi (renovación), solo ha conseguido dos años con un crecimiento superior al 9%, y nunca ha alcanzado los dos dígitos, detalló.



Con una firme determinación de alcanzar tal objetivo, en el primer trimestre de 2026 la economía mostró una evolución prometedora, con una tasa de crecimiento del 7,8%, comunicó. También se registraron otros resultados alentadores: las exportaciones crecieron un 19%, el desembolso de la inversión pública incrementó 1,1% y el número de nuevas empresas establecidas superó el 31,7%.



Sin embargo, los desafíos a partir del segundo trimestre son significativos debido a las fluctuaciones del precio del petróleo y los conflictos internacionales.



De acuerdo con los expertos, un aumento del 10 % en el precio del petróleo reducirá el crecimiento en un 0,4 % y ejercerá presión sobre la inflación. Para alcanzar el objetivo de crecimiento superior al 10 % para todo el año, los trimestres restantes deben registrar tasas de crecimiento del 10 % al 11 %.

El Ministerio de Finanzas coordinará estrechamente las políticas fiscales y monetarias en aras de garantizar tanto el suministro de capital suficiente a la economía como la estabilidad macroeconómica, reiteró el funcionario.



En concreto, la política fiscal se centrará en mejorar las políticas tributarias, garantizando que los impuestos se recauden de forma correcta, íntegra y puntual, al tiempo que se crean las mejores condiciones posibles para el desarrollo de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, precisó.



En lo que respecta al desembolso de la inversión pública, el Ministerio está implementando con determinación las tareas asignadas por el Primer Ministro, centrándose en la resolución de los problemas pendientes relacionados con la tierra y otros proyectos, comentó.



En cuanto a las necesidades de capital para garantizar el desarrollo, en comparación con el período anterior, el requerimiento total de capital debe aumentar 2,2 veces, mientras que el presupuesto del nivel central incrementa 3,4 veces y la atracción de inversión extranjera directa sube 1,7 veces, dijo.



Si no se mejora el actual índice ICOR (eficiencia en la utilización del capital de inversión) para lograr un crecimiento de dos dígitos, la inversión social total tendría que alcanzar el 70% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el objetivo debe ser reducir el ICOR a un valor entre 4 y 4,5.



Al referirse al mercado de capitales, afirmó que Vietnam depende excesivamente del mercado monetario y, por lo tanto, necesita desarrollar un mercado de capitales a largo plazo a través de los canales de bonos y acciones.



"Para que el mercado de capitales se desarrolle de forma sostenible, resulta necesario las reformas, desde las instituciones y la infraestructura hasta la formación de entidades de inversión profesionales, que ayuden a los pequeños inversores a sentirse seguros al depositar su capital", remarcó./.