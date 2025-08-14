Vietnam reorganiza Comité Directivo para cumplir compromisos de la COP26

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó una decisión para reorganizar el Comité Directivo Nacional encargado de la implementación de los compromisos del país en la 26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).



En el COP26 en Glasgow, Escocia, el 2 de noviembre de 2021 (Foto: AFP/ VNA)

Según la Decisión N.º 1732/QD-TTg, fechada el 12 de agosto de 2025 y vigente desde el mismo día, el primer ministro Pham Minh Chinh asumirá la presidencia del Comité, mientras que el viceprimer ministro Tran Hong Ha será vicepresidente.

Entre sus miembros figuran el ministro interino de Agricultura y Medio Ambiente, Tran Duc Thang; el ministro y presidente de la Oficina Gubernamental, Tran Van Son; y los titulares de Finanzas, Nguyen Van Thang; de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien; de Construcción, Tran Hong Minh; de Salud, Dao Hong Lan; de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung; de Educación y Formación, Nguyen Kim Son; la gobernadora del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen Thi Hong; y los subtitulares de otras carteras.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente actuará como organismo permanente de esta entidad, utilizando su estructura existente para cumplir las tareas asignadas. Su titular encabezará un equipo de trabajo integrado por dirigentes de nivel departamental de los Ministerios y organismos pertinentes, que asistirá al Comité Directivo y elaborará el reglamento de funcionamiento del equipo.

El Comité se encargará de dirigir y coordinar los esfuerzos del Gobierno y del Primer Ministro para cumplir los compromisos de la COP26, reforzar la respuesta climática interministerial y local, y fomentar la cooperación con organizaciones internacionales, socios para el desarrollo y otros países.

Asimismo, supervisará la revisión y perfeccionamiento de políticas, leyes, estrategias y planes; promoverá reformas administrativas para crear un entorno de inversión favorable; y movilizará apoyo financiero y tecnológico para la adaptación al cambio climático, la transformación del modelo de desarrollo y la transición energética.

También orientará programas y proyectos prioritarios, y resolverá obstáculos administrativos e interinstitucionales para acelerar los trámites de inversión./.