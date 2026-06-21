Vietnam renueva atención primaria de salud para mejorar calidad de servicios

Un programa gratuito de chequeos y exámenes médicos se implementa en la comuna Xuan Truong, provincia de Ninh Binh. Foto: Thuy Dung - VNA

Diversas localidades de Vietnam han adoptado modelos y soluciones concretas para materializar la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político sobre la atención de la salud pública y muestran avances significativos.



La Resolución 72 establece como objetivos continuar elevando la calidad de los servicios sanitarios, situar a la ciudadanía en el centro de las políticas de salud, fortalecer la capacidad de la atención primaria e impulsar la transformación digital.



En la ciudad de Hue, el programa gratuito de exámenes médicos periódicos y detección de enfermedades para el período 2026-2030 tiene como meta que el 100% de la población reciba al menos una revisión médica al año.



Los datos de salud se incorporan a la historia clínica electrónica, sentando las bases para una gestión continua de la salud a lo largo de toda la vida.



El programa prioriza a los grupos vulnerables, entre ellos las personas mayores, las personas con discapacidad, los hogares de bajos ingresos, los beneficiarios de políticas sociales y los pacientes con enfermedades crónicas.



En Ciudad Ho Chi Minh, hasta mediados de junio de 2026, la plataforma Salud Comunitaria ha actualizado los datos de más de 2,3 millones de ciudadanos, contribuyendo a la creación de historiales médicos electrónicos individuales, facilitando la detección temprana de enfermedades y mejorando la eficacia de la medicina preventiva.



La mejora de la calidad de la atención médica a nivel local también constituye una prioridad en numerosas provincias.



En la provincia norteña de Phu Tho, los centros de salud han intensificado la reforma de los procedimientos administrativos, la aplicación de tecnologías de la información, la creación de entornos hospitalarios limpios, seguros y sostenibles, así como la incorporación de técnicas médicas especializadas.



El Hospital Materno-Infantil de la provincia de Vinh Phuc registró un índice de satisfacción de los pacientes superior al 98% durante 2025 y los primeros meses de 2026.

Por su parte, el Centro Médico de Tam Duong ha implementado historiales médicos electrónicos, la integración de la identificación ciudadana digital y la aplicación VNeID, los pagos sin efectivo y la entrega de resultados en línea, reduciendo significativamente los tiempos de espera y facilitando el acceso a los servicios sanitarios.



En provincia de Lai Chau, el programa “Sembrando semillas verdes de esperanza” ofrece exámenes de detección y cirugías gratuitos a niños con discapacidad y menores con malformaciones congénitas en situación de vulnerabilidad económica. Se prevé que más de 300 niños sean evaluados y que numerosos casos reciban tratamiento quirúrgico con el apoyo de especialistas de hospitales centrales.



Sobre el espíritu de la Resolución 72, la medicina preventiva continúa siendo considerada una tarea estratégica para proteger la salud de la población de manera temprana y eficaz. Numerosas localidades están reforzando la vigilancia epidemiológica y mejorando su capacidad de respuesta ante riesgos para la salud pública.



En la provincia central Thanh Hoa, el sector sanitario ha intensificado el monitoreo de enfermedades infecciosas frecuentes durante el verano, como la enfermedad mano-pie-boca, el dengue, el sarampión y la tos ferina. Paralelamente, se han preparado medicamentos, insumos médicos, productos químicos y planes de tratamiento para responder oportunamente ante posibles brotes.



En la provincia altiplana de Gia Lai, las autoridades sanitarias colaboran con el Instituto de Higiene y Epidemiología de Tay Nguyen para fortalecer la capacidad de vigilancia epidemiológica y brindar apoyo técnico a los servicios de salud de base en áreas como la prevención y el control de enfermedades, la vacunación, la nutrición, la seguridad alimentaria, la transformación digital y la gestión de datos sanitarios. La cooperación presta especial atención a las zonas remotas, las comunidades de minorías étnicas y las áreas fronterizas.



Al mismo tiempo, varias provincias están impulsando inversiones destinadas a modernizar la infraestructura sanitaria. Bac Ninh ha puesto en marcha un proyecto para fortalecer el sistema de salud durante el período 2026-2035, con visión hasta 2045, que contempla una inversión estimada de cerca de 700 millones de dólares para atender a más de 3,6 millones de habitantes.



El proyecto busca desarrollar un sistema sanitario de alta calidad, fortalecer la atención primaria, mejorar la capacidad de la medicina preventiva, acelerar la transformación digital, formar recursos humanos altamente cualificados y crear centros médicos especializados capaces de reducir las derivaciones a otros niveles de atención y ampliar el acceso de la población a servicios médicos de alta complejidad en sus propias localidades.



Los resultados demuestran que el fortalecimiento de la atención primaria, la aceleración de la transformación digital, la prevención activa de enfermedades y la inversión en sistemas sanitarios modernos están contribuyendo a mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con el objetivo de construir un sistema sanitario más equitativo, eficiente y sostenible./.