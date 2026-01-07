Vietnam registra nuevo récord de fondos asignados a inversión en desarrollo en 2025

Hanoi (VNA) - Vietnam asignó alrededor de casi 43,8 mil millones de dólares a inversión en desarrollo en 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según informó el Ministerio de Finanzas en su conferencia de revisión de fin de año celebrada el 6 de enero en Hanoi.

El tramo de la autopista Chau Doc - Can Tho - Soc Trang que pasa por la provincia de An Giang está tomando forma gradualmente, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para la localidad (Foto: VNA)





La cifra incluye asignaciones adicionales de las autoridades locales.



A finales de 2025, el país había completado 3.345 kilómetros de autopistas, o 3.803 kilómetros, incluyendo intercambiadores y vías de acceso, además de 1.701 kilómetros de carreteras costeras, superando los objetivos de 3.000 kilómetros de autopistas y 1.700 kilómetros de carreteras costeras.



El Ministerio de Finanzas afirmó que la gestión de la inversión pública en 2025 se llevó a cabo de manera firme, consistente y proactiva, con un fuerte enfoque en la eliminación de obstáculos en el desembolso de capital. Los fondos de inversión pública se asignaron de forma más selectiva, abordando así los problemas persistentes de inversión fragmentada e ineficiente, a la vez que se fortaleció la autonomía y la rendición de cuentas entre Ministerios y localidades en la selección de proyectos y la asignación de capital, de acuerdo con las prioridades de desarrollo y los requisitos de transparencia.



Los fondos del presupuesto central se priorizaron para proyectos de importancia nacional, autopistas, conexiones interregionales y otras obras de infraestructura clave, creando así nuevos motores de crecimiento, ampliando el espacio de desarrollo y fortaleciendo la competitividad nacional.



Para garantizar una implementación coordinada y oportuna, el ministerio recomendó al Primer Ministro establecer siete grupos de trabajo para inspeccionar, acelerar y eliminar obstáculos al desembolso de la inversión pública en ministerios, organismos centrales y localidades. Paralelamente, se formaron otros seis grupos para orientar y examinar la racionalización administrativa en las 34 localidades, abordando las dificultades relacionadas con las finanzas y la inversión pública.



A pesar de las incertidumbres globales y regionales en 2025, Vietnam mantuvo la estabilidad macroeconómica, controló la inflación y protegió importantes equilibrios económicos. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado se estimó en torno al 8%, lo que elevó el promedio quinquenal al 6,3%. El PIB per cápita superó los 5.000 dólares, 1,4 veces superior al de 2020, lo que sitúa al país en el grupo de ingresos medios-altos.



La inflación anual se mantuvo por debajo del 4%, situándose en torno al 3,3% en 2025, cifra inferior al objetivo máximo. El volumen total de importación y exportación superó los 930 mil millones de dólares, 1,7 veces el nivel de 2020, con un superávit comercial estimado en más de 20 mil millones de dólares, según la cartera.



El ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, señaló que 2025 fue un año de importantes e impredecibles desafíos, en particular la volatilidad financiera y comercial mundial, así como los graves efectos de los desastres naturales y el cambio climático.



Para 2026, el país aspira a un crecimiento económico del 10% o superior, a la par de consolidar la estabilidad macroeconómica, mantener la inflación en torno al 4,5%, asegurar importantes equilibrios económicos, garantizar la seguridad social y mejorar el nivel de vida.



El Ministerio de Finanzas, dijo, seguirá trabajando estrechamente con otras carteras y las localidades para implementar eficazmente las directrices del Partido y la Asamblea Nacional y las direcciones del Gobierno, cumpliendo con los objetivos de desarrollo cada vez más exigentes por delante./.