Vietnam refuerza su proyección cultural internacional con nueva Estrategia de Diplomacia Cultural

Ceremonia de entrega del certificado de la UNESCO que reconoce al Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang como Patrimonio Natural de la Humanidad por segunda vez. Foto: Minh Duc - VNA

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra firmó recientemente la Decisión No. 1306/QD-TTg, mediante la cual se aprueba la Estrategia de Diplomacia Cultural hasta 2030, con visión hacia 2045.



El documento tiene como objetivo promover activamente la integración internacional en el ámbito cultural, difundir ampliamente los valores culturales de Vietnam en el mundo y, al mismo tiempo, absorber los valores culturales universales para construir una cultura avanzada con identidad nacional.



Asimismo, busca fortalecer el poder blando cultural como motor del desarrollo rápido y sostenible, elevando la posición, el prestigio y la influencia del país en la arena internacional.



Para el período 2026-2030, Vietnam aspira a ampliar y mejorar la eficacia de la cooperación cultural internacional con países, territorios, organizaciones y empresas del sector cultural y de las industrias creativas, con prioridad para ámbitos como el cine, las artes escénicas, el turismo cultural y el patrimonio.



Entre las metas previstas figuran la obtención de al menos cinco premios internacionales de prestigio en cultura y artes; la creación y consolidación de cinco festivales internacionales de arte con identidad propia en localidades estratégicas; el reconocimiento o inscripción de al menos cinco nuevos patrimonios o designaciones por parte de la UNESCO y otras organizaciones internacionales especializadas; el desarrollo de al menos diez destinos de turismo cultural y patrimonial con marcas competitivas a escala mundial; y el establecimiento de entre uno y tres Centros Culturales de Vietnam en el extranjero en zonas estratégicas.

Con visión hacia 2045, Vietnam aspira a convertirse en uno de los principales centros culturales y creativos de la región, desarrollar de manera significativa su poder blando cultural sobre la base de una economía y una sociedad digitales, fortalecer su capacidad para organizar grandes eventos culturales y deportivos internacionales y contribuir activamente a la configuración de las tendencias del desarrollo cultural mundial.



Entre los objetivos a largo plazo se incluyen la obtención de al menos 15 nuevos premios internacionales de prestigio en cultura, artes e industrias culturales; la organización exitosa de al menos un evento de alcance mundial; la creación de al menos cinco nuevos Centros Culturales de Vietnam en el extranjero; el reconocimiento internacional de otros 15 patrimonios o designaciones; y la meta de situar al país entre los tres primeros de la ASEAN y entre los 30 primeros del mundo en el Índice de Poder Blando (Soft Power Index).



Para cumplir estos objetivos, la estrategia identifica como una prioridad el desarrollo de recursos humanos de alta calidad en el ámbito de la diplomacia cultural.



En este sentido, prevé desplegar gradualmente consejeros o agregados culturales en las misiones diplomáticas vietnamitas en países socios estratégicos; formar personal con amplios conocimientos sobre la cultura nacional y mundial, así como capacidades de negociación, comunicación, organización de eventos y gestión cultural en el entorno digital. También contempla la aplicación de tecnologías modernas como la inteligencia artificial (IA), el análisis masivo de datos (Big Data) y la realidad virtual y aumentada (VR/AR).



Asimismo, se reforzará la formación en historia, cultura y promoción de la imagen nacional para estudiantes, trabajadores y especialistas antes de sus viajes al extranjero.



La estrategia también plantea renovar los métodos de promoción de la marca cultural nacional, elevar la calidad de las actividades de diplomacia cultural durante las visitas de alto nivel, mejorar la organización de las Semanas y Jornadas de la Cultura de Vietnam en el exterior, fortalecer la participación del país en grandes eventos culturales y artísticos internacionales, así como impulsar la diplomacia cultural y deportiva mediante la organización y participación en acontecimientos relevantes, con el objetivo de difundir la imagen de Vietnam y su pueblo en el mundo./.