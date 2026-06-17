Vietnam refuerza protección de la seguridad de datos en era digital

Hanoi (VNA) - El panorama de la ciberseguridad en Vietnam está experimentando cambios significativos, pues, aunque el número de ciberataques en 2025 muestra una tendencia a la baja, la proporción de organizaciones que sufren daños reales ha aumentado hasta el 52,3 %.

Un ingeniero del Centro para la Transformación Digital del Departamento de Ciencia y Tecnología de Khanh Hoa) realizan tareas de mantenimiento de equipos. Foto: VNA





Los ataques se dirigen principalmente a los sectores bancario, financiero, energético, de telecomunicaciones y las agencias gubernamentales.



Según el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, solo en el tercer trimestre de 2025 se registraron más de 502 millones de registros de datos filtrados, la cifra más alta hasta la fecha. Esta situación amenaza la privacidad, la seguridad de la información y se ha convertido en una fuente para fraudes basados en inteligencia artificial (IA).



Según Vu Duy Hien, subsecretario general y jefe de la Oficina de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, los ciberataques actuales han pasado de centrarse en la destrucción de sistemas a la apropiación de datos, la explotación de identidades digitales y la manipulación del comportamiento de los usuarios.



Sus consecuencias no se limitan a pérdidas económicas, sino que también afectan la confianza social, la seguridad nacional y los derechos de los ciudadanos en el espacio digital, señaló.



La Asociación Nacional de Ciberseguridad señala que muchas filtraciones de datos se originan por deficiencias de la gobernanza de datos, como la recopilación excesiva sin protección adecuada, la gestión insuficiente de los permisos de acceso, la falta de herramientas de supervisión y alerta temprana, así como la evaluación incompleta de riesgos cuando los datos se almacenan, procesan o transfieren entre múltiples plataformas.



En este contexto, la protección de datos debe considerarse un eje central en la estrategia de gestión de riesgos de cada organismo, institución y empresa.



Según Duy Hien, la protección de los datos debe aplicarse a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y la compartición hasta su eliminación, garantizando un uso correcto, transparente, con control estricto de los accesos y capacidad de supervisión y trazabilidad en caso de incidentes.



El teniente coronel Tran Trung Hieu, subdirector del Centro Nacional de Ciberseguridad, subraya que la protección de los datos y la privacidad no es solo una cuestión técnica o de cumplimiento legal, sino que está directamente vinculada a la seguridad nacional, la soberanía digital, los derechos humanos y la confianza social.



En los últimos años, Vietnam ha prestado especial atención al perfeccionamiento del marco jurídico sobre los datos. La promulgación de la Ley de Datos, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad de 2025 establece una base importante para una gestión segura, coherente y responsable.



Cabe destacar que la Ley de Protección de Datos Personales establece sanciones de hasta el 5 % de los ingresos anuales del año anterior por violaciones relacionadas con la transferencia transfronteriza de datos personales.



Además del marco legal, la autonomía tecnológica desempeña un papel decisivo en la protección de la soberanía de los datos nacionales. Cuando los datos de los ciudadanos se almacenan en plataformas transfronterizas sin mecanismos de control adecuados, aumentan los riesgos para la seguridad nacional y la soberanía digital.



Sin embargo, la tasa de uso de soluciones nacionales de ciberseguridad en organismos y empresas se sitúa actualmente en solo el 24,77 %. Por ello, se requiere un mayor impulso político para desarrollar un ecosistema de ciberseguridad autónomo y reducir la dependencia de herramientas y plataformas extranjeras.



Según Nguyen Le Thanh, fundador y presidente ejecutivo de la empresa de seguridad Verichains, la conciencia de los usuarios sigue siendo una capa de defensa esencial que ningún sistema de inteligencia artificial puede sustituir.



Para garantizar la seguridad de los datos en la era digital, es necesario combinar de forma estrecha la autonomía tecnológica, un marco legal sólido y la conciencia de autoprotección de cada ciudadano. Esta es la base para proteger la soberanía de los datos nacionales y fortalecer la confianza social en el entorno digital./.